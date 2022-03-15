В Румынии в 100 км от границы с Украиной упал беспилотник. Предположительно, российский

Инцидент произошел в деревне Думитра в уезде Бистрица-Нэсэуд, в 100 км от границы с Украиной. Местный житель сообщил правоохранителям, что нашел беспилотник недалеко от своего дома.

По предварительным данным, на борту самолета не было оружия. Это дрон старой, по предварительным данным, еще советской модели. Подобные устройства, по информации издания, обычно использовались для разведывательных миссий в районе Черного моря.

Румынская полиция возбудила уголовное дело по факту "несанкционированного полета". Оно было передано прокуратуре при Апелляционном суде уезда Клуж, сообщила газета Libertatea. В прокуратуре изданию рассказали, что до сих не установлено, откуда прилетел беспилотник и кто его владелец.

В полиции Libertatea сказали, что пока не смогли выяснить, военный это беспилотник или нет, но уточнили, что на аппарате не было военных или российских опознавательных знаков.

Издание "Милитарный" написало, что на опубликованных снимках найденного дрона изображен российский беспилотник "Орлан-10". Эту модель используют для сбора разведывательных данных и определения целей.

По данным канала Euronews, Россия — единственный известный эксплуатант беспилотников этого типа.