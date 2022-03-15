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В Румынии в 100 км от границы с Украиной упал беспилотник. Предположительно, российский

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Беспилотник обнаружил житель деревни Думитра
Беспилотник обнаружил житель деревни Думитра 
Фото: Radu Sîrbu / Facebook

В Румынии вечером 13 марта обнаружили подозрительный беспилотник, сообщило издание România Liberă.

Инцидент произошел в деревне Думитра в уезде Бистрица-Нэсэуд, в 100 км от границы с Украиной. Местный житель сообщил правоохранителям, что нашел беспилотник недалеко от своего дома. 

По предварительным данным, на борту самолета не было оружия. Это дрон старой, по предварительным данным, еще советской модели. Подобные устройства, по информации издания, обычно использовались для разведывательных миссий в районе Черного моря.

Румынская полиция возбудила уголовное дело по факту "несанкционированного полета". Оно было передано прокуратуре при Апелляционном суде уезда Клуж, сообщила газета Libertatea. В прокуратуре изданию рассказали, что до сих не установлено, откуда прилетел беспилотник и кто его владелец. 

В полиции Libertatea сказали, что пока не смогли выяснить, военный это беспилотник или нет, но уточнили, что на аппарате не было военных или российских опознавательных знаков.

Издание "Милитарный" написало, что на опубликованных снимках найденного дрона изображен российский беспилотник "Орлан-10". Эту модель используют для сбора разведывательных данных и определения целей.

По данным канала Euronews, Россия — единственный известный эксплуатант беспилотников этого типа.

Контекст:

Инцидент в Румынии произошел через несколько дней после того, как в столице Хорватии Загребе разбился советский военный беспилотник Ту-141 весом более 5 т. Никто не пострадал. Власти Хорватии предполагают, что он прилетел со стороны Украины. Перед тем, как войти в воздушное пространство Хорватии, он пролетал над Румынией и Венгрией. По данным минобороны Хорватии, на борту беспилотника была взрывчатка.

Власти предполагают, что беспилотник принадлежал России или Украине. Обе страны свою причастность к инциденту отвергают. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Румыния, беспилотники, война России против Украины
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