На борту советского беспилотника, который разбился в Загребе, была взрывчатка – минобороны Хорватии

На месте падения беспилотника образовалась воронка шириной три метра и глубиной один метр Фото: morh.hr

По данным министерства обороны Хорватии, беспилотный летательный аппарат разбился в 23.04 10 марта в районе хорватской столицы под названием Ярун.

В воздушном пространстве страны он находился около семи минут.

"Самолет прилетел из Венгрии и пробыл в воздухе чуть менее семи минут на скорости 700 километров в час на высоте 1300 метров. Батальон десантного контроля и наведения ВВС Хорватии определил направление движения самолета от входа в воздушное пространство Хорватии до момента крушения", – сказал Баножич.

По данным HRT, беспилотник прилетел с территории Украины, но, как заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, пока неизвестно, его использовала российская армия или украинская.

Перед Хорватией он пролетал над Румынией и Венгрией. В воздушном пространстве Румынии он пробыл около трех минут, с 22.23 до 22.26, сообщило министерство обороны страны. В заявлении сказано, что румынская система воздушного наблюдения зафиксировала сигнал беспилотника, но было очень мало времени, чтобы отреагировать. Таким образом, дольше всего аппарат пролетал над Венгрией – с 22.26 до 22.57.

Во время падения беспилотника в Загребе был слышен сильный шум. На месте падения образовалась воронка шириной три метра и глубиной один метр. Были повреждены автомобили, припаркованные рядом, никто не пострадал.

Фото: morh.hr

Вначале предполагалось, что это может быть беспилотник-разведчик, но 13 марта Баножич опроверг это.

"Мы получили информацию, что некоторые фрагменты содержат элементы взрывчатых веществ и части авиабомбы, в связи с чем был предпринят более осторожный способ извлечения самолета, чтобы исключить все возможные потенциальные риски при его вытаскивании", – сказал министр обороны Хорватии.

Он добавил, что "есть определенные элементы", которые могут указывать на то, что беспилотник прибыли как с российской, так и с украинской стороны, и что расследование займет некоторое время. По словам Баножича, найден черный ящик, расследование находится на завершающей стадии.

По данным источников HRT, бомба, которую нес беспилотник, весила до 120 килограммов. Собеседники журналистов предположили, что жертв и разрушений удалось избежать, поскольку аппарат упал в мягкую землю (а не на асфальт) и взрыв произошел под землей.

Об инциденте Пленкович проинформировал лидеров ЕС и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сообщила пресс-служба правительства.

"Крайне важно создать механизмы обнаружения и защиты, которые не позволят таким самолетам угрожать нашим городам, не будучи обнаруженными и нейтрализованными", – написал в письме хорватский премьер.

Он провел отдельный разговор со Столтенбергом.

"Во время звонка я сообщил Йенсу Столтенбергу о крушении дрона в Загребе и о действиях хорватских властей. Я попросил НАТО установить факты, связанные с этим серьезным инцидентом. Хорватия активизирует связь с союзниками, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем", – написал Пленкович в Twitter 12 марта.

In * call, I informed @jensstoltenberg about the drone crash in Zagreb and the Croatian authorities’ activities. I asked @NATO to establish the facts related to this serious incident. * will intensify communication with allies in order to prevent such situations in the future. — Andrej Plenkovi * (@AndrejPlenkovic) March 12, 2022

Ту-141 "Стриж" – многоразовый советский разведывательный беспилотный летательный аппарат, который разработало опытно-конструкторское бюро имени А.Н. Туполева в 1970-х годах. Беспилотник состоял на вооружении вооруженных войск СССР в 1970–1980-х годах. Его длина – более 14 метров, масса – более пяти тонн.

Расследователям предстоит выяснить, был ли Ту-141 модифицирован, чтобы нести взрывчатку, или же он был полностью переоборудован в ракету, сообщил Euronews.

"Стриж" в Центральном музее военно-воздушных сил РФ в Московской области. Фото: wikipedia.org

В день инцидента советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский заявил в эфире национального телемарафона, что беспилотник не принадлежит Украине.

"Этот беспилотник не имел маркировку украинскую, на нем были красные звезды. Это не украинский беспилотник. Мы обратились к нашим хорватским партнерам с просьбой быстро и эффективно расследовать этот инцидент, чтобы понять, что это за беспилотник, кто его производитель и почему он появился в Загребе", – цитирует его "Интерфакс-Украина".

В российском посольстве в Хорватии опровергли причастность РФ к инциденту. В дипучреждении изданию Index сказали, что после развала СССР таких беспилотников на вооружении российских войск не было, и посоветовали обратиться за комментарием в посольство Украины.

Сразу после инцидента в соцсетях высказывали предположение, что российская армия могла ошибиться и перепутать цель – вместо села Ярунь Новоград-Волынского района Житомирской области направить беспилотник в район Загреба Ярун. Но официально эту версию пока не комментировали.

An unmanned, Russian-looking aircraft, possibly intended for the town of Yarun in Ukraine, crashed last night in the neighborhood of Jarun in Zagreb, Croatia, some 1000 km away.



Checking now whether there are places in Ukraine that resemble my street's name. pic.twitter.com/Ey6H3elKwr — Tomislav Globan (@tgloban) March 11, 2022