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Зеленский сообщил о старте налоговой реформы

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Зеленский: Если сможете платите. Не можете нет вопросов
Зеленский: Если сможете – платите. Не можете – нет вопросов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 14 марта, которое опубликовано на странице Офиса президента в Facebook, в условиях военного времени анонсировал начало налоговой реформы.

Он сообщил, что Кабинет Министров согласовал пакет решений для поддержки экономики.

"Чтобы бизнес работал, чтобы люди были с работой. Там, где безопасность это позволяет. Там, где люди к этому готовы", – сказал Зеленский.

Он рассказал, в чем заключается налоговая реформа. 

"Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса – а это первая и вторая группы ФЛП – ставим добровольную уплату единого налога. То есть если сможете – платите. Не можете – нет вопросов", – сказал Зеленский. 

Кроме того, правительство приняло ряд решений, которые касаются дерегуляции бизнеса.

"Упраздняем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это только первые шаги налоговой реформы, и пообещал продолжение. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/909947116342586/

Контекст:

Сегодня 20-й день войны России против Украины. До 13 марта Россия нанесла Украине ущерб более чем на $119 млрд, сообщил "Экономической правде" первый замминистра экономики Денис Кудин. По его словам, речь идет только об уничтожении инфраструктуры. Отдельно ведомство в апреле начнет считать первые потери ВВП Украины.

14 марта Зеленский заявил, что Украине на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. "Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены", – сказал президент. 

Он сказал, что пока государство воюет, "должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины". "Поэтому правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать абсолютно все сложности, чтобы система не давила, чтобы люди работали так, как могут", – сообщил Зеленский. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: налоги, Кабинет Министров, война, экономика, правительство, НДС, Владимир Зеленский, война России против Украины, налоговая реформа
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