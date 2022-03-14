Всемирный банк объявил о дополнительном финансировании Украины на $200 млн

"Это сверх $723 млн, мобилизованных для Украины и ее народа на прошлой неделе, из которых $350 млн уже были выплачены Украине", – говорится в сообщении.
Также указывается, что в рамках усилий по мобилизации средств Австрия внесла €10 млн в многосторонний трастовый фонд, созданный Всемирным банком для облегчения направления грантовых ресурсов от доноров в Украину. Это увеличивает текущую общую сумму этого фонда до $145 млн.
"Продолжающаяся война по-прежнему приводит к тяжелым человеческим жертвам и создает дефицит финансирования, который ставит под угрозу способность уязвимых групп людей в Украине удовлетворять основные потребности", – считает президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
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1 марта Всемирный банк заявил о подготовке пакета поддержки для Украины в размере $3 млрд в ближайшие месяцы.
Выделить Украине дополнительную поддержку обещал и Международный валютный фонд. Кроме того, в МВФ напомнили, что Фонд продолжает работать над программой stand-by, в рамках которой до конца июня Украине доступно еще $2,2 млрд.