США выделяют Украине $200 млн на дополнительное вооружение и технику – Блинкен

12 марта президент США Джо Байден поручил Блинкену выделить из бюджета министерства обороны США $200 млн на военную помощь Украине.
Блинкен сообщил, что уже санкционировал выделение этой суммы и она пойдет на дополнительное вооружение и технику в Украине.
"Это беспрецедентное четвертое сокращение [бюджета Пентагона] менее чем за год приведет к тому, что общая помощь США в области безопасности, предоставленная Украине с января 2021 года, превысит $1,2 млрд", – отметил госсекретарь.
I have authorized a drawdown of up to * 200 million for additional arms and equipment to Ukraine. This unprecedented fourth drawdown in less than a year will bring total U.S. security assistance provided to Ukraine to more than * 1.2 billion since January 2021.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 12, 2022
С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд. В том числе США с 2014 года по июль 2021-го предоставили Украине около $2,5 млрд военной помощи, отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включал предоставление украинским военным оборудования и консультаций. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
Осенью 2021 года, когда Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, Байден санкционировал выделение Украине $60 млн в качестве военной помощи, в декабре – еще $200 млн. В этот пакет вошли, в частности, Javelin.
26 февраля Блинкен сообщил, что США дополнительно выделят Украине $350 млн на оборону. По данным CNN, США поставят Украине противотанковые и зенитные системы, стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, бронежилеты и "сопутствующее оборудование".