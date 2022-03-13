США выделяют Украине $200 млн на дополнительное вооружение и технику – Блинкен

12 марта президент США Джо Байден поручил Блинкену выделить из бюджета министерства обороны США $200 млн на военную помощь Украине.

Блинкен сообщил, что уже санкционировал выделение этой суммы и она пойдет на дополнительное вооружение и технику в Украине.

"Это беспрецедентное четвертое сокращение [бюджета Пентагона] менее чем за год приведет к тому, что общая помощь США в области безопасности, предоставленная Украине с января 2021 года, превысит $1,2 млрд", – отметил госсекретарь.