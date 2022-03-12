Байден подписал документ о выделении $200 млн на военную помощь Украине

Меморандумом Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться о выделении этих средств из бюджета Пентагона "для оказания помощи Украине и принятия решений, требуемых законодательством в связи с направлением средств".

11 марта Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который был, по данным CNN, самым продолжительным с момента вторжения российских войск в Украину.

"Договорились о дальнейших шагах по поддержке обороны Украины и усилению санкций против России", – сообщил Зеленский по итогам беседы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)