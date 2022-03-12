Байден подписал документ о выделении $200 млн на военную помощь Украине

Меморандумом Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться о выделении этих средств из бюджета Пентагона "для оказания помощи Украине и принятия решений, требуемых законодательством в связи с направлением средств".
11 марта Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который был, по данным CNN, самым продолжительным с момента вторжения российских войск в Украину.
"Договорились о дальнейших шагах по поддержке обороны Украины и усилению санкций против России", – сообщил Зеленский по итогам беседы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Осенью 2021 года, когда Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, Байден санкционировал выделение Украине $60 млн в качестве военной помощи, в декабре – еще $200 млн. В этот пакет вошли, в частности, Javelin.
26 февраля Блинкен сообщил, что США дополнительно выделят Украине $350 млн на оборону. По данным CNN, США поставят Украине противотанковые и зенитные системы, стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, бронежилеты и "сопутствующее оборудование".
Общий размер помощи, которую США выделили Украине за последний год на поддержку сектора безопасности, превысил $1 млрд, проинформировали в Госдепе.