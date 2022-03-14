"Убрать все, что мешает, и максимально ослабить налоги". Зеленский анонсировал новые финансовые правила для бизнеса в Украине

"Пока государство воюет, пока народ защищается, должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины. Настолько, насколько это возможно в нынешних условиях. На улицах городов должна появиться жизнь, там, где позволяет безопасность. Там, где это могут обеспечить просто люди: аптеки, торговля, любой бизнес, который может работать сегодня. Чтобы страна жила, чтобы уже начиналось восстановление Украины. Это зависит от каждого из нас, от каждого, кто способен работать. Экономическое подавление Украины – это одна из задач войны против нас. А значит, мы должны сохранить нашу экономику. Поэтому правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать абсолютно все сложности, чтобы система не давила, чтобы люди работали так, как могут", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что в ближайшие дни правительство предоставит детальную информацию по этому вопросу.

"На время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. Нужно обновить и финансовые правила. Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены. И что можно не бояться потерять что-либо, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность активам и накоплениям. Кабинет Министров уже работает над тем, как оформить это нормативно. День-два – будут детали", – отметил глава государства.

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