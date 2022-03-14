Туринский "Ювентус" передал гуманитарную помощь Украине

В состав груза входят медикаменты, одежда, продукты питания, средства гигиены, одеяла и другие необходимые вещи. Груз был доставлен клубными автобусами, которые на обратном рейсе забрали детей из горячих точек в безопасные места, где они смогут тренироваться, питаться, проживать и учиться на средства международных футбольных клубов.

"Искренняя благодарность нашим зарубежным партнерам и, конечно, Украинской ассоциации футбола, которая открыла дополнительный канал поставки гуманитарного груза", – написал Микита.





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