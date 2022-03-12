134 тысячи медикаментов передал Харькову Фонд Рината Ахметова

"Это антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие препараты и другие. Их список был определен в координации с Министерством здравоохранения Украины. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе", – сказано в сообщении фонда.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Харьковской области (в том числе в самом Харькове) идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, с 24 февраля.

За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта.