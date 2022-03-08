Фонд Рината Ахметова передал в больницы медикаменты для экстренной помощи

Это антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и многое другое. Все закупки координируются из Минздрава, поэтому медикаменты распределяются в государственные клиники, отметили в фонде.

"В целом Фонд Рината Ахметова уже купил и передает Минздрав более 160 тыс. единиц медикаментов для Запорожской, Донецкой, Киевской областей. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе", – напомнили в пресс-службе.