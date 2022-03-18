Зеленский: В России на многих военных пришли похоронки, хотя они у нас в плену

"В плен взяты новые российские срочники. Среди них есть и те, кто отказывается возвращаться в Россию. А есть и много других, о которых в России даже не упоминают, не пытаются даже забрать, на кого домой уже пришли похоронки, хотя они у нас в плену и живы", – сказал Зеленский.
Он призвал россиян рассказывать об этом в России.
"Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли. И не вернули тела. В интернете есть номера, по которым вы можете обратиться и узнать, что же на самом деле с вашими детьми", – посоветовал президент.
Он в который раз подчеркнул, что Украина не хотела этой войны и ни на кого не нападала.
"У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны 13 или сколько угодно еще тысяч убитых российских солдат. Не нужны! Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти", – сказал президент.
Он сообщил, что украинские военнослужащие продолжают удерживать все ключевые направления и "отвечают на каждую атаку, на каждый удар оккупантов по нашим мирным городам, по нашим людям".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Украине создали сайт "Оккупант", на котором можно найти информацию об идентифицированных российских военнопленных (сейчас на нем размещены данные 322 человек), а также открыли горячую линию "Вернись живым из Украины" для родных российских военных (+38 089 420 1860, +38 089 420 1861, +38 089 420 1862).
Украинские власти не называли точное количество взяты в плен российских военных. 11 марта Зеленский заявил, что "их так много", что в Украине решили создать специальный координационный штаб, который будет заниматься вопросами российских военнопленных. Только в Сумской области, где продолжаются активные боевые действия, по данным областной военной администрации, находится более 100 пленных российских военнослужащих.
Украинские власти периодически публикуют видео с допросами пленных военных и их звонками домой. Из допросов можно сделать вывод, что руководство России планировало захватить Украину за три дня.
Несколько военнопленных уже дали пресс-конференции в Украине. Российский летчик Максим Криштоп, который попал в плен 6 марта, рассказал журналистам, что знал, что целится не по военным объектам противника, а по жилым домам. "Но преступный приказ я выполнил", – сказал он.