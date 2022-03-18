Зеленский: В России на многих военных пришли похоронки, хотя они у нас в плену

Зеленский – российским матерям: Мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти Фото: president.gov.ua

"В плен взяты новые российские срочники. Среди них есть и те, кто отказывается возвращаться в Россию. А есть и много других, о которых в России даже не упоминают, не пытаются даже забрать, на кого домой уже пришли похоронки, хотя они у нас в плену и живы", – сказал Зеленский.

Он призвал россиян рассказывать об этом в России.

"Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли. И не вернули тела. В интернете есть номера, по которым вы можете обратиться и узнать, что же на самом деле с вашими детьми", – посоветовал президент.

Он в который раз подчеркнул, что Украина не хотела этой войны и ни на кого не нападала.

"У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны 13 или сколько угодно еще тысяч убитых российских солдат. Не нужны! Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти", – сказал президент.

Он сообщил, что украинские военнослужащие продолжают удерживать все ключевые направления и "отвечают на каждую атаку, на каждый удар оккупантов по нашим мирным городам, по нашим людям".

Война России против Украины. Главное (обновляется)