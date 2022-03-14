ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Товарищи украинцы – сильный народ. Они бьются, как звери". Российские срочники рассказали, что им обещали деньги за участие в "спецоперации" Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам срочников, они не знали о планах командования, а их задачей было "ехать в колонне"
По словам срочников, они не знали о планах командования, а их задачей было "ехать в колонне"
Скриншот: МВС УКРАЇНИ / YouTube

Российские солдаты-срочники, добровольно сдавшиеся в плен в Украине, рассказали на брифинге 14 марта, что командование уверяло их в том, что они едут на учебу "в полях России", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Солдат Антон Савин, 2002 года рождения, сообщил, что срочники не знали о планах командования, их задачей было "ехать в колонне". Оккупант также рассказал, что у них забрали мобильные телефоны, а за участие в так называемой "спецоперации" президента России Владимира Путина пообещали денежное вознаграждение.

По словам Савина, у них постоянно ломалась техника, в результате из 30 танков осталось шесть.

Срочник рассказал, что после обстрела вооруженными силами Украины они бросили технику, чтобы спасти себе жизнь.

Еще один срочник Нияз Ахунов, 2002 года рождения, сообщил, что их командир капитан Тагиев принял решение покинуть технику и бежать в лес после того, как начались первые бои с украинцами.

"После чего мы бродили четыре дня по лесу в Сумской области, около города Ромны, мы добровольно сдались в плен. Поначалу было страшно, но, как оказалось, здесь очень хорошие, добрые, отзывчивые люди. Они сразу нас накормили, помогли некоторым моим товарищам, дали необходимые медикаменты, переодели нас, потому что у нас все было мокрое, сырое", – отметил Ахунов.

Войну с Украиной оккупант назвал "бессмысленной", в том числе для "срочников, которые не видели настоящих боевых действий".

Солдат Александр Морозов, житель Москвы, рассказал, что его мать договорилась, чтобы сына забрали из Украины домой.

"Моя мама – секретарь руководителя в строительной компании. Он влиятельный, богатый человек, мог помочь моей маме договориться с Минобороны РФ, чтобы за мной приехал капитан и лично меня забрал на территорию России. За мной из Москвы приехал капитан Зугруев. Мой командир батальона Балдин вызвал меня и сказал, что за мной приехали. Меня посадили в отдельную машину, пытались вывезти на территорию России", – рассказал Морозов.

Он добавил, что под Сумами их взяли в плен.

"Товарищи украинцы – сильный народ. Они бьются, как звери, разбивают наши колонны в пух и прах. С нашей стороны много потерь – сержантов, офицеров, техники", – отметил Морозов.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

"Комитет солдатских матерей" РФ сообщал российским СМИ, в частности "Таким делам", что солдат срочной службы вооруженных сил России массово переводят на контрактную службу и отправляют к границе с Украиной.

С самого начала войны в РФ это отрицали, а лично Путин заявлял, что в Украине российских "призывников нет ни одного".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным говорил 6 марта, что среди пленных российских военных не менее 300 – именно солдаты срочной службы, "срочники – срочнее некуда". "Их хватает здесь, их убитыми очень много. Такое впечатление, что на основные направления бросили как раз срочников", – сказал он. 

В министерстве обороны России 9 марта впервые официально признали, что на территории Украины воюют в том числе солдаты срочной службы.

Теги: Россия, Украина, война, военные, оккупация, пленные, вторжение, война России против Украины, спецоперация, вознаграждение, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra рассказали о подготовке к конкурсу во время войны
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra рассказали о подготовке к конкурсу во время войны
  "Буде жити Україна!" Винник спел гимн Украины в новой обработке. Видео
  "Буде жити Україна!" Винник спел гимн Украины в новой обработке. Видео
"Мы не забываем о вас ни на минуту. Наши ВСУ борются за вас". Осадчая обратилась к жителям осажденного Мариуполя
"Мы не забываем о вас ни на минуту. Наши ВСУ борются за вас". Осадчая обратилась к жителям осажденного Мариуполя
  "Вы победители, Украина". Литовская группа LT United перепела свой хит в поддержку украинцев. Видео
  "Вы победители, Украина". Литовская группа LT United перепела свой хит в поддержку украинцев. Видео
"Десятки пчелок работают, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию". Компания Андре Тана передала ВСУ спальные мешки, разгрузки и балаклавы
"Десятки пчелок работают, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию". Компания Андре Тана передала ВСУ спальные мешки, разгрузки и балаклавы
  "В эту войну я буду ввязываться, конечно". Звезда "Орла и решки" Синельников рассказал о жизни после эвакуации из Бучи
  "В эту войну я буду ввязываться, конечно". Звезда "Орла и решки" Синельников рассказал о жизни после эвакуации из Бучи
В России запретили выступления артистов, которые высказались против нападения России на Украину – СМИ
В России запретили выступления артистов, которые высказались против нападения России на Украину – СМИ
Родившийся в Мариуполе Бедняков: Орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и друзья
Родившийся в Мариуполе Бедняков: Орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и друзья
  "Стало страшно за свою жизнь". Российский комик Поперечный после осуждения войны покинул РФ из-за угроз
  "Стало страшно за свою жизнь". Российский комик Поперечный после осуждения войны покинул РФ из-за угроз
  "Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео
  "Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео
"Освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком". Сенцов отправился воевать на передовую
"Освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком". Сенцов отправился воевать на передовую
"Не молчите – создавайте что-то светлое, греющее душу". Monatik инициировал создание книги о творчестве украинцев во время войны
"Не молчите – создавайте что-то светлое, греющее душу". Monatik инициировал создание книги о творчестве украинцев во время войны
"Русские – дерьмо. Горите в аду, бесславные отбросы". Оккупанты обстреляли дом Кондратюка под Киевом
"Русские – дерьмо. Горите в аду, бесславные отбросы". Оккупанты обстреляли дом Кондратюка под Киевом
Букмекеры прогнозируют Украине первое место на "Евровидении 2022"
Букмекеры прогнозируют Украине первое место на "Евровидении 2022"
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера
"Если у этих выбл...дков было желание напугать нас, они ошиблись". Вступивший в тероборону Дикусар попал под авиаудар российскими ракетами
"Если у этих выбл...дков было желание напугать нас, они ошиблись". Вступивший в тероборону Дикусар попал под авиаудар российскими ракетами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (51323)
2
Украинское консульство в Турции отказалось продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (24957)
3
"Каждый боец должен поставить целью уничтожение этого позора чеченского народа". Рыбчинский объявил вознаграждение за голову Кадырова (21915)
4
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (21806)
5
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (20791)
6
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (17920)
7
Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали (12939)
8
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера (8643)
 
 
 
 