Зеленский: Мы наносим врагу такие потери, что он уже и не знает, где еще искать резервы. Но мы не имеем права расслабляться

"ВСУ держатся мужественно и креативно. Мы наносим врагу такие потери, что он уже и не знает, где еще искать резервы, где еще искать помощи. Помощи – себе, оккупанту. Это выглядит жалко. Но мы не имеем права расслабляться. РФ готовилась к этой войне десятки лет, она накапливала значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей и уничтожения Украины и Европы, которую мы знаем и ценим. Поэтому нужно держаться и бороться, чтобы победить. Чтобы дойти до мира, который украинцы заслуживают. До честного мира, с гарантиями безопасности", – сказал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)