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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы наносим врагу такие потери, что он уже и не знает, где еще искать резервы. Но мы не имеем права расслабляться

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Зеленский: РФ готовилась к этой войне десятки лет
Зеленский: РФ готовилась к этой войне десятки лет
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты несут существенные потери в Украине, однако это не значит, что украинцам уже можно "расслабиться". Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе видеообращения, опубликованного 14 марта на его странице в Facebook.

"ВСУ держатся мужественно и креативно. Мы наносим врагу такие потери, что он уже и не знает, где еще искать резервы, где еще искать помощи. Помощи – себе, оккупанту. Это выглядит жалко. Но мы не имеем права расслабляться. РФ готовилась к этой войне десятки лет, она накапливала значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей и уничтожения Украины и Европы, которую мы знаем и ценим. Поэтому нужно держаться и бороться, чтобы победить. Чтобы дойти до мира, который украинцы заслуживают. До честного мира, с гарантиями безопасности", – сказал глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/641481920445930/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, Россия наняла в Сирии группу наемников для продолжения масштабной агрессии против Украины.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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