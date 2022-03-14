"Вынесено все, что можно было взять в руки и сумки". В Запорожской области оккупанты ограбили музей "Усадьба Попова" и вынесли оттуда унитаз

"Только что оккупантами был ограблен музей-заповедник "Усадьба Попова". Вынесено все, что можно взять в руки и сумки. Оргтехника разбита и растоптана ногами. Выломаны все двери, разбиты окна. Уничтожено все, что попалось на пути", – говорится в сообщении.

Факт ограбления подтвердил директор департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА Владислав Мороко. Он, в частности, сообщил, что российские оккупанты украли из музея мраморный унитаз.

"Я не знаю, зачем он им. Но сегодня орки, грабя "Усадьбу Попова" с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых. Что примечательно – в первый раз этот унитаз украли еще большевики. Впоследствии кто-то из потомков воров вернул артефакт в музей. И вот снова новейшие захватчики воруют злосчастный унитаз", – сказал Мороко.



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