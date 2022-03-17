Генштаб ВСУ: Российские оккупационные войска остановлены на всех направлениях

"Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях. Противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести потери. На отдельных направлениях блокирует подразделения Вооруженных сил Украины. В связи с тем, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе первых 20 суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия", – сказано в заявлении.

В Генштабе подчеркнули, что российские оккупанты в нарушение требований международного гуманитарного права "продолжают брать в заложники и убивать гражданских лиц, расстреливать гражданские автомобили, препятствовать движению гуманитарных колонн для эвакуации населения по взаимно согласованным "зеленым коридорам", использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и техники, мародерствовать".

По данным Генштаба, в Херсонской области, кроме регулярных войск РФ, зафиксировано нахождение сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного Крыма".

"Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Враг проводит агитацию по привлечению местного населения в так называемую полицию. По имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировки оккупационных войск с 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации", – заявили в Генштабе.

В штабе сообщили, что 960-й штурмовой авиационный полк 4-й армии ВС РФ "понес значительные потери".

"Морально-психологическое состояние летного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины. Украинские защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущим боевые действия в районах Харькова и Изюма. Потеряно до 30% личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева", – сказано в сообщении.