"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину

По словам Синельникова, у всех членов семьи положительную реакцию вызвал тост его отца, в котором тот упомянул президента РФ Владимира Путина.

"Какое же это счастье – праздновать день рождения всей семьей. Тост от отца: "Дорогой сын, мы любим тебя! И будем любить, даже если ты убьешь человека – Путина", – подписал снимок Синельников, который неделю назад вместе с семьей эвакуировался из осажденного города Буча.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Синельников Евгений (@synelnykov_yevgen)

Война России против Украины. Главное (обновляется)