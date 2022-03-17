"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину

По словам Синельникова, у всех членов семьи положительную реакцию вызвал тост его отца, в котором тот упомянул президента РФ Владимира Путина.
"Какое же это счастье – праздновать день рождения всей семьей. Тост от отца: "Дорогой сын, мы любим тебя! И будем любить, даже если ты убьешь человека – Путина", – подписал снимок Синельников, который неделю назад вместе с семьей эвакуировался из осажденного города Буча.
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Синельников 11 марта сообщил, что вместе с семьей эвакуировался из оккупированного РФ города Буча Киевской области. Ведущий провел в подвале дома две недели, которые назвал адом. По словам ведущего, после эвакуации он вывез свою семью за границу, а сам проживает вместе с братом.