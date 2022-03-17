В Харькове горит крупнейший рынок "Барабашово", огонь перекинулся на частный сектор, погиб спасатель. Фото, видео

Огонь распространился на территории всего рынка, сообщили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Площадь рынка – более 75 га. Харьковчане в чатах сообщают о клубах черного дыма над городом.

Вызов в службу спасения поступил около 14.00. Пожар тушат около 100 человек личного состава ГСЧС.

Во время тушения пожара враг нанес повторный обстрел, во время которого получили многочисленные осколочные ранения двое спасателей. Их отправили в больницу, но один из спасателей от полученных травм погиб.

Всего с 24 февраля от рук российских оккупантов, по данным ГСЧС, в Украине погибло 19 спасателей.

Какое-то время подразделения ГСЧС не могли бороться с огнем из-за обстрелов.

"По состоянию на 19.00 в результате пожара на территории рынка (по всей площади) произошло распространение огня на частные жилые дома (количество уточняется)", – сообщили в ГСЧС.

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