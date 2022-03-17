В Харькове горит крупнейший рынок "Барабашово", огонь перекинулся на частный сектор, погиб спасатель. Фото, видео

Площадь рынка – более 75 га. Харьковчане в чатах сообщают о клубах черного дыма над городом.
Вызов в службу спасения поступил около 14.00. Пожар тушат около 100 человек личного состава ГСЧС.
Во время тушения пожара враг нанес повторный обстрел, во время которого получили многочисленные осколочные ранения двое спасателей. Их отправили в больницу, но один из спасателей от полученных травм погиб.
Всего с 24 февраля от рук российских оккупантов, по данным ГСЧС, в Украине погибло 19 спасателей.
Какое-то время подразделения ГСЧС не могли бороться с огнем из-за обстрелов.
"По состоянию на 19.00 в результате пожара на территории рынка (по всей площади) произошло распространение огня на частные жилые дома (количество уточняется)", – сообщили в ГСЧС.
Война России против Украины. Главное
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
По данным ГСЧС на утро 16 марта, с 24 февраля российские оккупационные войска убили более 500 мирных жителей Харькова.
В Харькове в результате обстрелов разрушено около 600 жилых домов, в том числе 50 школ и ряд медучреждений, сообщил мэр города Игорь Терехов 14 марта.
По данным МВД Украины, оккупанты разрушают город по прямому указанию президента РФ Владимира Путина.