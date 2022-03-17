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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове горит крупнейший рынок "Барабашово", огонь перекинулся на частный сектор, погиб спасатель. Фото, видео

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Огонь распространился на территории всего рынка, сообщили в ГСЧС
Огонь распространился на территории всего рынка, сообщили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

17 марта в результате очередного обстрела российские ракеты попали в один из крупнейших рынков Восточной Европы "Барабашово", загорелись торговые павильоны в разных местах рынка. Об этом сообщили ГСЧС в Харьковской области, мэр Харькова Игорь Терехов и Общественное.

Площадь рынка – более 75 га. Харьковчане в чатах сообщают о клубах черного дыма над городом. 

Вызов в службу спасения поступил около 14.00. Пожар тушат около 100 человек личного состава ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/336269478542552

Во время тушения пожара враг нанес повторный обстрел, во время которого получили многочисленные осколочные ранения двое спасателей. Их отправили в больницу, но один из спасателей от полученных травм погиб.

Всего с 24 февраля от рук российских оккупантов, по данным ГСЧС, в Украине погибло 19 спасателей.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/336281201874713

Какое-то время подразделения ГСЧС не могли бороться с огнем из-за обстрелов.

"По состоянию на 19.00 в результате пожара на территории рынка (по всей площади) произошло распространение огня на частные жилые дома (количество уточняется)", – сообщили в ГСЧС. 

Война России против Украины. Главное 

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов

По данным ГСЧС на утро 16 марта, с 24 февраля российские оккупационные войска убили более 500 мирных жителей Харькова

В Харькове в результате обстрелов разрушено около 600 жилых домов, в том числе 50 школ и ряд медучреждений, сообщил мэр города Игорь Терехов 14 марта.

По данным МВД Украины, оккупанты разрушают город по прямому указанию президента РФ Владимира Путина.

Теги: Харьков, пожар, ГСЧС, спасатели, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, погибшие, рынок, Барабашово
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