ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Выезжающих по "зеленому коридору" жителей Мариуполя размещают в Запорожье
Выезжающих по "зеленому коридору" жителей Мариуполя размещают в Запорожье
Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com
Дмитрий БАЕВСКИЙ
Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Дмитрий Баевский в мирное время работал фоторепортером, сотрудничал с изданием "ГОРДОН", потом был турагентом. С приходом войны его жизнь изменилась – пошел в тероборону и начал волонтерить. Вместе с группой единомышленников помогал беженцам из осажденного Мариуполя. Как проходит эвакуация и как люди выживают в окруженном российскими оккупантами городе, в репортаже издания "ГОРДОН".

15 марта начал работать "зеленый коридор" из Мариуполя. За первые сутки смогли выехать около 30 тыс. человек. В следующие дни эвакуация продолжилась – людей вывозят в Запорожье, где им оказывают необходимую помощь и дают приют.

Центр приема беженцев организовали в магазине "Эпицентр". Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com
Центр приема беженцев организовали в магазине "Эпицентр". Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com

"Они пережили настоящий ад. В первые дни войны, рассказали мне люди, которых я вывозил, россияне обстреливали микрорайон Восточный и пригороды. Поэтому горожане стали перебирались ближе к центру. Затем целую неделю обстрелы проводились прицельно – оккупанты стремились повредить какие-то объекты. А в последние дни шел хаотичный обстрел, стреляли со всех сторон. По оценкам горожан, около 40% зданий в Мариуполе уже не подлежат восстановлению", – сообщил Баевский.

Все частные автомобили также размещаются на парковке "Эпицентра". Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com
Все частные автомобили также размещаются на парковке "Эпицентра". Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com

По его словам, между районами была потеряна связь и люди не знают о ситуации в Восточном жилом массиве.

"Внутри Мариуполя в последние недели не было связи. Никто не знает, что происходило в Восточном районе. Опрашивали людей из конвоя – среди них нет никого из той части города. Только в одном районе города уцелела вышка и сохранялась связь. Люди договаривались, собирались группами и ходили туда, чтобы позвонить своим близким", – сказал Баевский.

Людям дают теплые вещи, еду, а потом расселяют в специальных центрах для беженцев. Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com
Людям дают теплые вещи, еду, а потом расселяют в специальных центрах для беженцев. Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com

Самым большим испытанием, по его словам, для мариупольцев стало отсутствие газа, электричества и особенно воды.

"Как и во всей Украине, в первые дни войны люди закупали еду, которая может долго храниться. А оказалось, что в воюющем городе это не самое важное. Никто не ожидал, что совсем не будет электричества, воды, газа и связи. Горожане говорили, что действительно нужны фонари, свечи, много батареек, а самое главное средства для обеззараживания воды. Когда перестал работать водопровод, чтобы пить и готовить еду, приходилось использовать талый снег и любую воду, которую удавалось найти, в том числе из систем канализации. Только позже в каком-то магазине смогли раздобыть порошки в пакетиках для очистки воды. Переживать такое очень тяжело для здоровья", – рассказал волонтер.

Несмотря на то, что на машинах выезжают дети, оккупанты обстреливают конфои. Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com
Несмотря на то, что в машинах выезжают дети, оккупанты обстреливают конвои. Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com

По данным Мариупольского городского совета, 15 марта город покинули почти 29 тыс. человек. 16 марта выехало около 11 тыс. человек. Люди выходили даже своим ходом. Была также организована эвакуация автобусами. Всего выехало 15 автобусов, три из которых с детьми.

16 марта один из конвоев российские оккупанты обстреляли "Градами". Есть погибшие и раненые, среди них – дети.

Колонна, в которой ехал Баевский, добралась до места назначения в целости.

"Людей, которые прибывают, первым делом размещают на парковке возле "Эпицентра". В торговом центре оборудованы медпункты и места для отдыха. Всех прибывающих осматривают врачи, кормят, поят горячим чаем. Потом людей развозят в специально оборудованные центры для приема беженцев. Значительная часть частных машин едет дальше, в сторону Днепра, потому что у многих там живут родственники", – сообщил Баевский.

Машина жителя Мариуполя, попавшего под обстрел. Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com
Машина жителя Мариуполя, попавшего под обстрел. Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com

Мариуполь попал под атаки российских оккупантов в первые дни войны, с тех пор они не оставляют попыток взять город под свой контроль, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области в оккупированный Крым. 16 дней город находится в окружении. Его помогают защищать бойцы полка "Азов".

Когда российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь, они начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

16 марта авиация российских оккупантов снова нанесла бомбовые удары по городу. На Мариупольский драматический театр, где от обстрелов прятались сотни людей, сбросили сверхмощную бомбу, хотя возле театра были нанесены крупные надписи "Дети", которые видны пилотам российских самолетов. Также оккупанты нанесли авиаудар по спорткомплексу "Нептун", где находились беременные и мамы с маленькими детьми.

По официальным данным, в результате обстрелов погибло почти 2,5 тыс. жителей города, но власти полагают, что реальное число погибших может приблизиться к 20 тыс., поскольку сейчас нет возможности посчитать точное количество жертв. Всего, по оценкам властей, в городе все еще может оставаться до 350 тыс. человек.

17 марта эвакуация жителей Мариуполя должна продолжиться. В город направляется гуманитарная помощь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, Харьков, Запорожье, война, беженцы, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, гуманитарная помощь, волонтеры, война России против Украины, Эпицентр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
  Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени
  Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени
"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны
"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны
  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео
  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом
"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной
"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной
"Вы просили, и он вернулся!" Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США
"Вы просили, и он вернулся!" Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США
 
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS