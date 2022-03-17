Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"

15 марта начал работать "зеленый коридор" из Мариуполя. За первые сутки смогли выехать около 30 тыс. человек. В следующие дни эвакуация продолжилась – людей вывозят в Запорожье, где им оказывают необходимую помощь и дают приют.

Центр приема беженцев организовали в магазине "Эпицентр". Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com

"Они пережили настоящий ад. В первые дни войны, рассказали мне люди, которых я вывозил, россияне обстреливали микрорайон Восточный и пригороды. Поэтому горожане стали перебирались ближе к центру. Затем целую неделю обстрелы проводились прицельно – оккупанты стремились повредить какие-то объекты. А в последние дни шел хаотичный обстрел, стреляли со всех сторон. По оценкам горожан, около 40% зданий в Мариуполе уже не подлежат восстановлению", – сообщил Баевский.

Все частные автомобили также размещаются на парковке "Эпицентра". Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com

По его словам, между районами была потеряна связь и люди не знают о ситуации в Восточном жилом массиве.

"Внутри Мариуполя в последние недели не было связи. Никто не знает, что происходило в Восточном районе. Опрашивали людей из конвоя – среди них нет никого из той части города. Только в одном районе города уцелела вышка и сохранялась связь. Люди договаривались, собирались группами и ходили туда, чтобы позвонить своим близким", – сказал Баевский.

Людям дают теплые вещи, еду, а потом расселяют в специальных центрах для беженцев. Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com

Самым большим испытанием, по его словам, для мариупольцев стало отсутствие газа, электричества и особенно воды.

"Как и во всей Украине, в первые дни войны люди закупали еду, которая может долго храниться. А оказалось, что в воюющем городе это не самое важное. Никто не ожидал, что совсем не будет электричества, воды, газа и связи. Горожане говорили, что действительно нужны фонари, свечи, много батареек, а самое главное средства для обеззараживания воды. Когда перестал работать водопровод, чтобы пить и готовить еду, приходилось использовать талый снег и любую воду, которую удавалось найти, в том числе из систем канализации. Только позже в каком-то магазине смогли раздобыть порошки в пакетиках для очистки воды. Переживать такое очень тяжело для здоровья", – рассказал волонтер.

Несмотря на то, что в машинах выезжают дети, оккупанты обстреливают конвои. Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com

По данным Мариупольского городского совета, 15 марта город покинули почти 29 тыс. человек. 16 марта выехало около 11 тыс. человек. Люди выходили даже своим ходом. Была также организована эвакуация автобусами. Всего выехало 15 автобусов, три из которых с детьми.

16 марта один из конвоев российские оккупанты обстреляли "Градами". Есть погибшие и раненые, среди них – дети.

Колонна, в которой ехал Баевский, добралась до места назначения в целости.

"Людей, которые прибывают, первым делом размещают на парковке возле "Эпицентра". В торговом центре оборудованы медпункты и места для отдыха. Всех прибывающих осматривают врачи, кормят, поят горячим чаем. Потом людей развозят в специально оборудованные центры для приема беженцев. Значительная часть частных машин едет дальше, в сторону Днепра, потому что у многих там живут родственники", – сообщил Баевский.

Машина жителя Мариуполя, попавшего под обстрел. Фото: Дмитрий Баевский / Gordonua.com

Мариуполь попал под атаки российских оккупантов в первые дни войны, с тех пор они не оставляют попыток взять город под свой контроль, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области в оккупированный Крым. 16 дней город находится в окружении. Его помогают защищать бойцы полка "Азов".

Когда российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь, они начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

16 марта авиация российских оккупантов снова нанесла бомбовые удары по городу. На Мариупольский драматический театр, где от обстрелов прятались сотни людей, сбросили сверхмощную бомбу, хотя возле театра были нанесены крупные надписи "Дети", которые видны пилотам российских самолетов. Также оккупанты нанесли авиаудар по спорткомплексу "Нептун", где находились беременные и мамы с маленькими детьми.

По официальным данным, в результате обстрелов погибло почти 2,5 тыс. жителей города, но власти полагают, что реальное число погибших может приблизиться к 20 тыс., поскольку сейчас нет возможности посчитать точное количество жертв. Всего, по оценкам властей, в городе все еще может оставаться до 350 тыс. человек.

17 марта эвакуация жителей Мариуполя должна продолжиться. В город направляется гуманитарная помощь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)