В Мариуполе оккупанты разбомбили спорткомплекс, где прятались беременные и мамы с детьми

"Исключительно гражданские находились и в "Нептуне". Теперь там под завалами в том числе беременные женщины и женщины с детьми. Это чистый терроризм! В настоящее время невозможно установить количество жертв этих обстрелов", – отметил он.
В приобщенном видео говорится, что одну из беременных пытаются спасти из-под завалов. В здании бассейна находились беременные и женщины с детьми до трех лет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.
Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях. 16 марта российские оккупанты обстреляли из "Градов" колонну гражданских, которые эвакуировались из города.