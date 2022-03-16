В Мариуполе оккупанты разбомбили спорткомплекс, где прятались беременные и мамы с детьми

О погибших и пострадавших в результате атаки пока не сообщается Скриншот: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Исключительно гражданские находились и в "Нептуне". Теперь там под завалами в том числе беременные женщины и женщины с детьми. Это чистый терроризм! В настоящее время невозможно установить количество жертв этих обстрелов", – отметил он.

В приобщенном видео говорится, что одну из беременных пытаются спасти из-под завалов. В здании бассейна находились беременные и женщины с детьми до трех лет.

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