Российские оккупанты обстреляли из "Градов" колонну гражданских, которые эвакуировались из Мариуполя – Генштаб ВСУ

"Сегодня около 15.30 российские оккупанты-нелюди обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" колонну гражданских лиц, которые эвакуировались из Мариуполя в Запорожье. По предварительной информации, есть погибшие", – заявили в Генштабе.

Также в результате обстрела есть пострадавшие (в том числе дети), их точное число пока неизвестно.