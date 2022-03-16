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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска сбросили сверхмощную бомбу на театр в Мариуполе, там было порядка тысячи человек – горсовет

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Это все, что осталось от театра после бомбежки. По данным местных властей, в бомбоубежище было порядка тысячи человек
Это все, что осталось от театра после бомбежки. По данным местных властей, в бомбоубежище было порядка тысячи человек
Фото: Петро Андрющенко / Facebook

16 марта российские оккупационные войска сбросили на Мариупольский драматический театр сверхмощную бомбу. Об этом написал нардеп от "Батьківщини" Сергей Тарута и сообщила, ссылаясь на данные очевидцев, пресс-служба полка "Азов", который защищает город.

По информации пресс-службы "Азова", в драмтеатре от обстрелов укрывались около тысячи мирных жителей Мариуполя. 

"Драмтеатр, культурный центр города, был определен местом сбора беженцев, потерявших жилье и средства к существованию. Оккупанты не могли этого не знать, ведь это было официально определенное место", – подчеркивают авторы сообщения.

Число погибших и раненых неизвестно.

Сейчас продолжаются жестокие бои, пишет Тарута. Он подчеркивает: к завалам никто не может добраться. 

"Мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище тоже засыпано, там тоже люди, детки!" – написал он.

https://www.facebook.com/taruta/posts/505806857579696

Позже информацию о бомбежке театра подтвердила пресс-служба горсовета Мариуполя. 

В горсовете сообщили, что от удара разрушена центральная часть здания, обломками завален вход в бомбоубежище. 

"Невозможно подобрать слова, которыми можно было бы описать уровень жестокости и цинизма, с которыми российские оккупанты уничтожают мирное население украинского города у моря. В прицеле врага остаются женщины, дети, пожилые люди. Это совершенно безоружные мирные люди. Очевидно, что единственной целью российской армии является геноцид украинского народа. Сколько бы ни прошло времени, мы никогда не простим ни одной жертвы, ни капли крови, пролитой из-за этой безумной войны. Мы никогда не простим и никогда не забудем", – подчеркнули в горсовете.

Как пишет в Facebook cоветник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, последствия удара свидетельствуют, что на театр была сброшена 1000-килограмовая авиабомба. Это убежище, по его словам, было крупнейшим в городе. 

"Вероятность добраться для разбора завалов низкая из-за постоянных обстрелов и бомбардировок города. Это не преступление. Это не геноцид. Просто мир еще не придумал слов, которые способны описать преступления России", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=506740464302041&id=100048982762482

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.

Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания

По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек. 

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях. 16 марта российские оккупанты обстреляли из "Градов" колонну гражданских, которые эвакуировались из города. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: театр, Мариуполь, бомбоубежище, война России против Украины, бомба, российские оккупанты
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