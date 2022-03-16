Российские войска сбросили сверхмощную бомбу на театр в Мариуполе, там было порядка тысячи человек – горсовет

Это все, что осталось от театра после бомбежки. По данным местных властей, в бомбоубежище было порядка тысячи человек Фото: Петро Андрющенко / Facebook

По информации пресс-службы "Азова", в драмтеатре от обстрелов укрывались около тысячи мирных жителей Мариуполя.

"Драмтеатр, культурный центр города, был определен местом сбора беженцев, потерявших жилье и средства к существованию. Оккупанты не могли этого не знать, ведь это было официально определенное место", – подчеркивают авторы сообщения.

Число погибших и раненых неизвестно.

Сейчас продолжаются жестокие бои, пишет Тарута. Он подчеркивает: к завалам никто не может добраться.

"Мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище тоже засыпано, там тоже люди, детки!" – написал он.

Позже информацию о бомбежке театра подтвердила пресс-служба горсовета Мариуполя.

В горсовете сообщили, что от удара разрушена центральная часть здания, обломками завален вход в бомбоубежище.

"Невозможно подобрать слова, которыми можно было бы описать уровень жестокости и цинизма, с которыми российские оккупанты уничтожают мирное население украинского города у моря. В прицеле врага остаются женщины, дети, пожилые люди. Это совершенно безоружные мирные люди. Очевидно, что единственной целью российской армии является геноцид украинского народа. Сколько бы ни прошло времени, мы никогда не простим ни одной жертвы, ни капли крови, пролитой из-за этой безумной войны. Мы никогда не простим и никогда не забудем", – подчеркнули в горсовете.

Как пишет в Facebook cоветник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, последствия удара свидетельствуют, что на театр была сброшена 1000-килограмовая авиабомба. Это убежище, по его словам, было крупнейшим в городе.

"Вероятность добраться для разбора завалов низкая из-за постоянных обстрелов и бомбардировок города. Это не преступление. Это не геноцид. Просто мир еще не придумал слов, которые способны описать преступления России", – подчеркнул он.

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