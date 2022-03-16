Замкомандира "Азова" Калина: Выходите на улицы, сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах по всему миру!

"21 день длится героическая оборона форпоста Украины – Мариуполя! Я призываю всех, кому не безразлична судьба Мариуполя – тех, кто уехал из города и чьи близкие и друзья остались здесь. Кто родился в этой приморской крепости и кто знал Мариуполь до его уничтожения русской ордой: если не в ваших силах держать оружие в руках или вы не деретесь на других фронтах Украины, выходите, в каком городе или в какой стране вы бы ни находились. Выходите на улицы с месседжем: "Мариуполь – это Украина!" – написал Калина.
Он призвал не смиряться с уничтожением города и не молчать о положении, в котором Мариуполь оказался сегодня.
"Выходите в одиночку, зовите знакомых! Делайте плакаты, обращайтесь к журналистам, распространяйте посты в интернете! Сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах по всему миру! Чтобы его не похоронили под развалинами и не смирились с его уничтожением! Вы можете повлиять на ситуацию и на вашей совести будет молчание! Каждый день защитники города, находясь в полном окружении, мужественно и самоотверженно бьют врага, уничтожают технику, уничтожают генералов, офицеров, солдат России и просто предателей Родины. Если вы не среди нас с оружием в руках, вооружитесь словом и действуйте", – призвал азовец.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.
Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.