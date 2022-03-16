Замкомандира "Азова" Калина: Выходите на улицы, сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах по всему миру!

Калина: Вы можете повлиять на ситуацию и на вашей совести будет молчание! Фото: dn.depo.ua

"21 день длится героическая оборона форпоста Украины – Мариуполя! Я призываю всех, кому не безразлична судьба Мариуполя – тех, кто уехал из города и чьи близкие и друзья остались здесь. Кто родился в этой приморской крепости и кто знал Мариуполь до его уничтожения русской ордой: если не в ваших силах держать оружие в руках или вы не деретесь на других фронтах Украины, выходите, в каком городе или в какой стране вы бы ни находились. Выходите на улицы с месседжем: "Мариуполь – это Украина!" – написал Калина.

Он призвал не смиряться с уничтожением города и не молчать о положении, в котором Мариуполь оказался сегодня.

"Выходите в одиночку, зовите знакомых! Делайте плакаты, обращайтесь к журналистам, распространяйте посты в интернете! Сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах по всему миру! Чтобы его не похоронили под развалинами и не смирились с его уничтожением! Вы можете повлиять на ситуацию и на вашей совести будет молчание! Каждый день защитники города, находясь в полном окружении, мужественно и самоотверженно бьют врага, уничтожают технику, уничтожают генералов, офицеров, солдат России и просто предателей Родины. Если вы не среди нас с оружием в руках, вооружитесь словом и действуйте", – призвал азовец.

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