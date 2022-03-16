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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медик полка "Азов": Деблокируйте Мариуполь! Мы не хотим быть героями и мучениками посмертно

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Медик полка "Азов": В Мариуполе "скорые" уже не ездят и никто никому не помогает
Медик полка "Азов": В Мариуполе "скорые" уже не ездят и никто никому не помогает
Скриншот: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Военный медик полка Национальной гвардии "Азов", которая сейчас находится в Мариуполе Донецкой области, призвала украинские власти сделать все для деблокирования города и описала, что в нем происходит.

Обращение военнослужащей опубликовано в Telegram-канале "Азова", ее имени в полку не называют.

Медик сказала, что люди просто не могут представить себе масштаб катастрофы в Мариуполе.

"Мы, медики, круглые сутки под обстрелами вражеской авиации и артиллерии стараемся помогать не только военным, но и гражданским. Потому что "скорые" уже не ездят и никто никому не помогает. И почти каждая бомба, "Град", разрушение – это не просто раненые. Это оторванные руки и ноги, выбитые глаза, разорванные осколками тела, выпадающие внутренности... Я понимаю, это больно слушать, потому что среди раненых и погибших, возможно, есть ваши родные и близкие. Но слушайте, потому что вы должны понимать ситуацию и действовать", – сказала военнослужащая. 

Она призвала всех граждан не просто постоянно напоминать о Мариуполе, а "кричать о нем".

"Потому что мы не хотим быть героями и мучениками посмертно. Люди хотят жить и отстраивать разрушенную Украину. Люди, которые с 2014 года отстаивали свое право быть украинцами. Не надо потом снимать об этом фильмы и писать книги. Не надо говорить, что вы не знали или не могли помочь. Знали и могли. Зачастую все, что мы можем: констатировать смерть и умолять близких отойти от тел в укрытия, потому что тела нет возможности хоронить. А еще нет возможности доставать из-под завалов людей с переломами, которые там медленно умирают", – сказала военнослужащая. 

Она возмутилась, что некоторые граждане постят "радостные картинки о скорой победе" в то время, когда в Мариуполе заблокированными остаются сотни тысяч людей. 

"Да, Украина, безусловно, победит, но просто умрут десятки, сотни тысяч. Потому что официальная статистика очень оптимистична, ей не хватает нолей... Деблокируйте Мариуполь и дайте возможности привезти медикаменты, эвакуировать раненых и по-человечески похоронить умерших! Мы не мученики, мы борцы, но сейчас мы нуждаемся в помощи всей Украины", – сказала медик "Азова". 

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.

Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания

По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек. 

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Донецкая область, Мариуполь, полк Азов, российская агрессия, война России против Украины
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