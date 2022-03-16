Зеленский – мариупольцам: Мы боремся за вас. Простите, все очень сложно

"Мы боремся за вас. Простите, все очень сложно", – сказал Зеленский.
Он рассказал, что оккупанты по-прежнему не пропускают в город гуманитарный груз.
"Но мы не откажемся от попыток спасти людей, спасти город. И я благодарен каждому нашему защитнику! Каждому защитнику Мариуполя, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира, Николаева и всех других городов, желающих захватить это зло. Благодарен всем, кто держится и борется за жизнь. Ваше сопротивление, ваша стойкость, ваша храбрость позволяют Украине выжить. И сохранить наш народ и нашу землю", – сказал президент.
Он подчеркнул, что в городе "очень сложная ситуация", 15 марта из него смогли выехать около 20 тыс. человек.
В целом из населенных пунктов Сумской, Харьковской и Донецкой областей, где есть проблемы с безопасностью, за день эвакуировали почти 29 тыс. человек.
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Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.
Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.