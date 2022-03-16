Зеленский – мариупольцам: Мы боремся за вас. Простите, все очень сложно

Зеленский заявил, что Украина не откажется от попыток спасти Мариуполь Фото: president.gov.ua

"Мы боремся за вас. Простите, все очень сложно", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что оккупанты по-прежнему не пропускают в город гуманитарный груз.

"Но мы не откажемся от попыток спасти людей, спасти город. И я благодарен каждому нашему защитнику! Каждому защитнику Мариуполя, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира, Николаева и всех других городов, желающих захватить это зло. Благодарен всем, кто держится и борется за жизнь. Ваше сопротивление, ваша стойкость, ваша храбрость позволяют Украине выжить. И сохранить наш народ и нашу землю", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в городе "очень сложная ситуация", 15 марта из него смогли выехать около 20 тыс. человек.

В целом из населенных пунктов Сумской, Харьковской и Донецкой областей, где есть проблемы с безопасностью, за день эвакуировали почти 29 тыс. человек.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube



