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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – мариупольцам: Мы боремся за вас. Простите, все очень сложно

 
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Зеленский заявил, что Украина не откажется от попыток спасти Мариуполь
Зеленский заявил, что Украина не откажется от попыток спасти Мариуполь 
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения за 15 марта, которое опубликовано на канале Офиса президента в YouTube, обратился к жителям Мариуполя Донецкой области, который блокируют российские оккупанты.

"Мы боремся за вас. Простите, все очень сложно", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что оккупанты по-прежнему не пропускают в город гуманитарный груз.

"Но мы не откажемся от попыток спасти людей, спасти город. И я благодарен каждому нашему защитнику! Каждому защитнику Мариуполя, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира, Николаева и всех других городов, желающих захватить это зло. Благодарен всем, кто держится и борется за жизнь. Ваше сопротивление, ваша стойкость, ваша храбрость позволяют Украине выжить. И сохранить наш народ и нашу землю", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в городе "очень сложная ситуация", 15 марта из него смогли выехать около 20 тыс. человек.

В целом из населенных пунктов Сумской, Харьковской и Донецкой областей, где есть проблемы с безопасностью, за день эвакуировали почти 29 тыс. человек. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube


Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.

Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания

По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек. 

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Донецкая область, Мариуполь, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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