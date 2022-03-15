В полку "Азов" рассказали, как, несмотря на оцепление, уничтожают врага под Мариуполем

Ситуация вокруг Мариуполя остается сложной, потому что российские захватчики не дают вывезти граждан из города и не пускают гуманитарный конвой Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Накануне командир танковой роты полка "Азов" на своем танке уничтожил три вражеских Т-72 и один "Тигр". В общей сложности азовцами уничтожены шесть танков, а также два БТР, один "Тигр" и вражеская пехота. В плен к азовцам попало 12 врагов, рассказали в "Азове" 13 марта.

Ситуация вокруг Мариуполя остается сложной, потому что российские захватчики не дают вывезти граждан из города и не пускают гуманитарный конвой. Комментируя ситуацию, руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин в эфире "5 канала" отметил, что сложно сосчитать общее количество горожан в укрытиях, также очень сложно дать точную оценку понесенным потерям, так как людей хоронят даже в огородах и нет возможности собрать всех погибших.

Жорин добавил, что у него нет уверенности, дойдет ли гуманитарный конвой до Мариуполя, а если он дойдет, то что в нем останется после грабежа со стороны захватчиков.

"Сейчас вы поймете уровень этой, так сказать, "сверхмощной армии мира". На каждом блокпосту гумконвой, выехавший вчера, тормозили и просто крали из машин еду и вещи. Это обычные дикари: что-нибудь хватали из машин, потом куда-то убегали. Уровень этих людей – мелкие воришки, приехавшие на танках. Однако я уверен, что каждого из них мы достанем и каждый из них ответит за все преступления на нашей земле", – резюмировал руководитель центрального штаба "Нацкорпуса".

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