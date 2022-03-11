Билецкий: Они пришли бороться с "Азовом". Половина страны для них теперь "Азов"

"Непросто одновременно и формировать новые подразделения и воевать. Они сюда пришли, говорили, бороться с националистами, бандеровцами, "Азовом"… Ну теперь уже половина страны для них теперь Азов", – добавил Билецкий.

Он напомнил, что азовцы держат оборону в самых горячих боевых точках: Мариуполь защищает полк "Азов", отдельный полк спецназа ВСУ "Азов" защищает Киев на обоих берегах.

"Приходится вести боевые действия на киевском направлении, на черниговском направлении, юге Запорожья, в Харьковской области, – рассказал Билецкий. – Результаты есть. Это десятки единиц техники, десятки погибших животных, которые двуногие".

10 марта утром в Броварском районе Киевской области во время боевых действий был ликвидирован командир 6-го полка полковник Андрей Захаров, сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram. Билецкий выложил видеодоказательства уничтожения вражеской техники и оккупантов на этом направлении. 9 марта он опубликовал видео с мертвыми и ранеными кадыровцами, не дошедшими до Харькова.

"Много здесь, в кавычках, наших "двуногих друзей из России". Их понемногу едят собаки, – сказал в заявлении Билецкий, возвращаясь сегодня с позиций на севере Киевской области. – Скоро потеплеет, будут жрать их активнее. Почему так? Потому что ни одно животное, я думаю, ни один украинец не похоронит. Они должны знать, что их удел – это собачья пасть. И маме не вернется даже жетон. После гибели уже более сотни украинских детей, после гибели тысяч гражданских это уже война за существование".





Война России против Украины. Главное (обновляется)