В полку "Азов" заявили об уничтожении российского генерал-майора

Об этом пресс-служба полка сообщила в Telegram и опубликовала фото убитого.

"Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!" – подчеркнули авторы сообщения.

Других деталей они не приводили. Пресс-служба командования Сухопутных войск тоже сообщила об уничтожении этого генерала. Там уточнили, что имя и должность военнослужащего устанавливаются.

Также полк сообщил, что уничтожил военнослужащих 22-й бригады ГРУ России.

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