В полку "Азов" заявили об уничтожении российского генерал-майора

Об этом пресс-служба полка сообщила в Telegram и опубликовала фото убитого.
"Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!" – подчеркнули авторы сообщения.
Других деталей они не приводили. Пресс-служба командования Сухопутных войск тоже сообщила об уничтожении этого генерала. Там уточнили, что имя и должность военнослужащего устанавливаются.
Также полк сообщил, что уничтожил военнослужащих 22-й бригады ГРУ России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 11 марта было известно о гибели трех российских генералов в Украине после начала вторжения РФ: начальника штаба и первого замкомандующего 41-й армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова, замкомандующего 41-й армией Андрея Суховецкого и командующего 29-й армией Восточного военного округа РФ генерал-майора Андрея Колесникова.