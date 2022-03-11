В Украине убит третий российский генерал

"Хорошая новость: сегодня "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников", – написал Геращенко.
Также об этом сообщила в Facebook пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Неназванный западный чиновник подтвердил BBC информацию о гибели российского генерала в Украине, не указав его имени.
Издание уточняет, что это уже третий российский генерал, погибший в Украине с начала вторжения РФ.
В марте украинские власти сообщали о гибели еще двух российских генералов: начальника штаба и первого замкомандующего 41-й армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова и замкомандующего 41-й армией Андрея Суховецкого.