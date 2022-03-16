"Метинвест" подготовил в Запорожье 660 мест для размещения мариупольцев

"Речь идет о 660 местах для размещения мариупольцев. Здесь их ждут теплая постель, одежда, медикаменты, горячая еда и игрушки для детей. Также компания вместе с местными властями помогает оборудовать 2000 дополнительных мест для временного поселения беженцев. Напомним, в городах присутствия группы "Метинвест" для переселенцев оборудовали уже 5500 мест в санаториях и пансионатах. А волонтеры собрали тысячи тонн гуманитарной помощи для людей – продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств и одежды", – сказано в заявлении группы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В своем Facebook компания опубликовала фото подготовленных мест для размещения.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.
Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.