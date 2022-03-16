Российские оккупанты впервые бомбили мирные объекты в Запорожье, ракета упала в районе железнодорожного вокзала – ОГА

Ракета упала в районе железнодорожного вокзала, в здании вылетели окна, сообщили в "Укрзалызницы" Фото: Качуровська / wikipedia.org

Сегодня рано утром в районе железнодорожного вокзала Запорожье-2 раздался взрыв, писал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.

По сообщению Старуха, речь идет о ракетном ударе.

"Утро оказалось не добрым. Главная новость – впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала "Запорожье – 2". По предварительным данным, никто не погиб. Вторая ракета прилетела в район ботанического сада", – написал глава ОГА.

По его информации, в результате удара по вокзалу вылетели окна в общежитии Запорожского национального университета, погибших нет.

Из-за ракетного обстрела повреждена инфраструктура станции Запорожье – 2, сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

"Повреждены пути, контактная сеть, в зданиях вылетели стекла. Также на станции находились пригородные поезда без пассажиров, в них повреждены окна", – сообщили в компании и пообещали восстановить всю поврежденную инфраструктура в кратчайшие сроки.

"Из-за обстрела был отменен пригородный рейс Запорожье – Канцеровка, поезд сообщением Запорожья – Синельниково отправится в 9.30 со станции Запорожье – Левое. Отправка всех пригородных поездов, которые отправлялись со станции Запорожье – 2, будет перенесена на основной железнодорожный вокзал города", – уточнили в "Укрзалізниці".

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