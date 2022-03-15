"Посягать на другие территории нет желания". Данилов опроверг заявление Лукашенко об обстреле Беларуси из Украины

"То, что он сейчас рассказывает: что якобы мы отправляем "Точку-У" на Беларусь, – это полная чушь. Мы не убиваем детей и женщин, мы – мирный народ. Мы – цивилизованная нация и отстаиваем свою свободу, сражаемся на своей территории. Посягать на другие территории у нас нет никакого желания", – заявил он.

Также Данилов добавил, что по данным разведки, белорусы не имеют желания воевать против Украины, так как видят, "сколько трупов российских вояк" привозят оттуда. Однако один из планов РФ, который она еще может задействовать, – привлечь белорусских военных, переодевая их в российскую форму.

В интервью Данилов заявил также, что Украине нужен новый оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие.

Война России против Украины. Главное (обновляется)