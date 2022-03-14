На Волыни национализировали 23 фуры из РФ и Беларуси вместе с грузом

По его словам, в основном эти грузовики перевозили яблоки, одежду и электрические товары.
Глава военной администрации также уточнил, что некоторые из национализированных грузовиков были на территории области, а другие – пытались проехать через территорию Украины.
Как отметил Погуляйко, большинство национализированных фур будут использоваться для доставки гуманитарной помощи в другие регионы Украины.
"Пять фур поехали пограничникам, военным будет отдано еще пять – и потом все разъедутся по делам, кому нужны. Будут развозить гуманитарную помощь по Украине", – сказал Погуляйко.
Он подчеркнул, что все российские и белорусские фуры будет ожидать та же участь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские и польские активисты заблокировали на выезде из Польши тысячи фур, которые везут товары в Россию и Беларусь. Участник акции Женя Климакин сообщил, что на вечер 13 марта очередь из грузовиков растянулась на 28 км.
Одна из активисток Наталья Панченко рассказала, что "торговля с Беларусью и Россией идет полным ходом". Поэтому люди хотят привлечь внимание к этому факту. По ее словам, российские и белорусские перевозчики продолжают закупать в Европе товары и "без проблем пересекать польско-белорусскую границу".