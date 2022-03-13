Украинские и польские активисты заблокировали на выезде из Польши тысячи фур, которые везут товары в Россию и Беларусь

По его словам, на вечер 13 марта очередь из грузовиков растянулась на 28 км.
Климакин рассказал, что грузовики везут деликатесы, алкоголь и другие товары в Россию и Беларусь.
Одна из активисток Наталья Панченко рассказала, что "торговля с Беларусью и Россией идет полным ходом". Поэтому люди хотят привлечь внимание к этому факту. По ее словам, российские и белорусские перевозчики продолжают закупать в Европе товары и "без проблем пересекать польско-белорусскую границу".
"Вот так должны выглядеть санкции против России?! Правительство, как видим, не хочет заниматься этой темой, поэтому приходится заниматься нам – гражданскому обществу. Просим польские власти немедленно запретить передвижение грузовиков из России и Беларуси через польские пограничные переходы", – пояснила Панченко на своей странице Facebook.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала вторжения в Украину против России введены различные санкции со стороны США, Канады, Великобритании, стран Евросоюза и ряда других государств.
Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Путину чиновников и их детей. Также в санкционный список включили самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.
11 марта президент США Джо Байден заявил, что среди новых санкций против России будет отмена торговых привилегий со стороны США и стран "Большой семерки".