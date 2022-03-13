Украинские и польские активисты заблокировали на выезде из Польши тысячи фур, которые везут товары в Россию и Беларусь

Очередь грузовиков с белорусскими и российскими номерами растянулась на 28 км Фото: Żenia Klimakin / Facebook

По его словам, на вечер 13 марта очередь из грузовиков растянулась на 28 км.

Климакин рассказал, что грузовики везут деликатесы, алкоголь и другие товары в Россию и Беларусь.

Одна из активисток Наталья Панченко рассказала, что "торговля с Беларусью и Россией идет полным ходом". Поэтому люди хотят привлечь внимание к этому факту. По ее словам, российские и белорусские перевозчики продолжают закупать в Европе товары и "без проблем пересекать польско-белорусскую границу".

"Вот так должны выглядеть санкции против России?! Правительство, как видим, не хочет заниматься этой темой, поэтому приходится заниматься нам – гражданскому обществу. Просим польские власти немедленно запретить передвижение грузовиков из России и Беларуси через польские пограничные переходы", – пояснила Панченко на своей странице Facebook.

Война России против Украины. Главное (обновляется)