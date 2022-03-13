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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские и польские активисты заблокировали на выезде из Польши тысячи фур, которые везут товары в Россию и Беларусь

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Очередь грузовиков с белорусскими и российскими номерами растянулась на 28 км
Очередь грузовиков с белорусскими и российскими номерами растянулась на 28 км
Фото: Żenia Klimakin / Facebook

На пункте пропуска "Кукурыки (Польша) – Козловичи (Беларусь)" украинские и польские активисты второй день блокируют проезд фур с белорусскими и российскими номерами. Об этом в своем Facebook рассказал участник акции Женя Климакин.

По его словам, на вечер 13 марта очередь из грузовиков растянулась на 28 км.

https://www.facebook.com/zenia.klimakin/videos/965390244337839/

Климакин рассказал, что грузовики везут деликатесы, алкоголь и другие товары в Россию и Беларусь.

Одна из активисток Наталья Панченко рассказала, что "торговля с Беларусью и Россией идет полным ходом". Поэтому люди хотят привлечь внимание к этому факту. По ее словам, российские и белорусские перевозчики продолжают закупать в Европе товары и "без проблем пересекать польско-белорусскую границу".

"Вот так должны выглядеть санкции против России?! Правительство, как видим, не хочет заниматься этой темой, поэтому приходится заниматься нам – гражданскому обществу. Просим польские власти немедленно запретить передвижение грузовиков из России и Беларуси через польские пограничные переходы", – пояснила Панченко на своей странице Facebook.

https://www.facebook.com/nataszita/posts/5799729296710058

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала вторжения в Украину против России введены различные санкции со стороны США, Канады, Великобритании, стран Евросоюза и ряда других государств.

Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Путину чиновников и их детей. Также в санкционный список включили самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

11 марта президент США Джо Байден заявил, что среди новых санкций против России будет отмена торговых привилегий со стороны США и стран "Большой семерки".

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Польша, санкции, война, граница, запрет, акции, Европа, активист, война России против Украины, грузовик
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