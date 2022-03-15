Данилов: Украине нужен новый оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие

"Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием", – сказал Данилов.
По его словам, на сегодняшний день такой страной он видит Великобританию.
"Мы готовились к возможной войне с ноября прошлого года, вели переговоры с партнерами о поставках оружия, ввели в действие закон о национальном сопротивлении. И эта помощь очень пригодилась, особенно в первые дни войны", – добавил Данилов.
В 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе Украина активизировала сотрудничество с НАТО. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
С начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля 2022 года, Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону. Президент Украины Владимир Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.