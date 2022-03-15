Данилов: Украине нужен новый оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие

Данилов: Мы готовились к возможной войне с ноября прошлого года Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием", – сказал Данилов.

По его словам, на сегодняшний день такой страной он видит Великобританию.

"Мы готовились к возможной войне с ноября прошлого года, вели переговоры с партнерами о поставках оружия, ввели в действие закон о национальном сопротивлении. И эта помощь очень пригодилась, особенно в первые дни войны", – добавил Данилов.