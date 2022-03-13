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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда: Если Путин применит против Украины химическое или биологическое оружие, НАТО придется серьезно подумать, что делать дальше

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Дуда: Все надеются, что Путин не посмеет, что он не применит оружие массового поражения
Дуда: Все надеются, что Путин не посмеет, что он не применит оружие массового поражения
Фото: EPA

Если Россия решит применить против Украины химическое, биологическое или другое оружие массового поражения, НАТО может рассмотреть вопрос дальнейших действий в ответ на это. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC, фрагменты которого обнародовала его канцелярия 13 марта.

"Конечно, все надеются, что он [президент РФ Владимир Путин] не посмеет, что он не применит оружие массового поражения: или химическое, или биологическое оружие и уж тем более ядерное оружие в любой форме. Однако, если он применит какое-либо оружие массового уничтожения, это будет своего рода "переломным моментом" во всем этом вопросе, и, конечно же, Североатлантический альянс, его лидеры во главе с Соединенными Штатами – нам придется сесть вместе и действительно очень серьезно подумать о том, что делать в этой ситуации. Потому что тогда это становится опасным не только для Европы, не только для нашей части, для нашего региона, для Центральной Европы, но и для всего мира", – заявил он.

Дуда убежден, что, несмотря на, "казалось бы, гигантское преимущество российской армии над украинской", в политическом плане Путин уже проиграл войну против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Украина не является членом НАТО, но стремится к этому. Курс на членство в Альянсе закреплен к Конституции страны.

Контекст:

6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи российских властей о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил Lenta.ru, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от России, "разрабатывали компоненты биологического оружия".

9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова около 80 тонн аммиака", сообщил телеканал "Звезда". Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия". Никаких подтверждений своих слов он не предоставил.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве.

Президент США Джо Байден заявлял, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Польша, химическое оружие, Анджей Дуда, война России против Украины
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