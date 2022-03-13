Дуда: Если Путин применит против Украины химическое или биологическое оружие, НАТО придется серьезно подумать, что делать дальше

Дуда: Все надеются, что Путин не посмеет, что он не применит оружие массового поражения Фото: EPA

"Конечно, все надеются, что он [президент РФ Владимир Путин] не посмеет, что он не применит оружие массового поражения: или химическое, или биологическое оружие и уж тем более ядерное оружие в любой форме. Однако, если он применит какое-либо оружие массового уничтожения, это будет своего рода "переломным моментом" во всем этом вопросе, и, конечно же, Североатлантический альянс, его лидеры во главе с Соединенными Штатами – нам придется сесть вместе и действительно очень серьезно подумать о том, что делать в этой ситуации. Потому что тогда это становится опасным не только для Европы, не только для нашей части, для нашего региона, для Центральной Европы, но и для всего мира", – заявил он.

Дуда убежден, что, несмотря на, "казалось бы, гигантское преимущество российской армии над украинской", в политическом плане Путин уже проиграл войну против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Украина не является членом НАТО, но стремится к этому. Курс на членство в Альянсе закреплен к Конституции страны.