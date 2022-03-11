Россия заплатит суровую цену, если применит химическое оружие в Украине – Байден

Байден 11 марта объявил о новых санкциях против РФ из-за ее вторжения в Украину Фото: EPA

Об этом Байден сказал, объявляя новые санкции против РФ из-за ее вторжения в Украину, которое началось 24 февраля. Обращение Байдена транслировалось в Facebook Белого дома.

"Я не буду говорить о данных разведки, но Россия заплатит суровую цену, если применит химическое оружие", – сказал американский президент.

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