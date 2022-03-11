Россия заплатит суровую цену, если применит химическое оружие в Украине – Байден

Об этом Байден сказал, объявляя новые санкции против РФ из-за ее вторжения в Украину, которое началось 24 февраля. Обращение Байдена транслировалось в Facebook Белого дома.
"Я не буду говорить о данных разведки, но Россия заплатит суровую цену, если применит химическое оружие", – сказал американский президент.
Война России против Украины. Главное
6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи российских властей о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил Lenta.ru, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от России, "разрабатывали компоненты биологического оружия".
9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова около 80 тонн аммиака", сообщил телеканал "Звезда". Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия". Никаких подтверждений своих слов он не предоставил.
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве.
Украинский блогер Александр Металлич обратил внимание, что в Золочеве Харьковской области находится комбинат "Світанок", холодильник на котором (емкость 12,2 тыс. тонн, по данным Госрезерва) охлаждается аммиаком. "Таким образом, если речь идет об "использовании аммиака как отравляющего вещества", это значит, что они собираются ...бануть комбинат Госрезерва", – предположил он.