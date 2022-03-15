"Нас будут пытаться втянуть в войну". Лукашенко заявил, что со стороны Украины по Беларуси выпустили ракету "Точка-У"

Лукашенко: Зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать Фото: president.gov.by

"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси – удар по нашей территории – ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк – то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит", – утверждает Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона "пока терпит" и не планирует отвечать.

"Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", – сказал Лукашенко.

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