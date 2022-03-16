Генштаб: На отдельных направлениях ВСУ удалось перейти в контрнаступление

"Начались 21-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и на отдельных направлениях перейти в контрнаступление", – сказано в сводке по состоянию на 6.00 16 марта.

В Генштабе сообщили, что по итогам предыдущих суток противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ уничтожила три вражеских самолета (два из них – Су-34), сбила один вертолет, три беспилотника оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов. Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов. Противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны", – отметили в пресс-службе.

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