Генштаб: На отдельных направлениях ВСУ удалось перейти в контрнаступление

"Начались 21-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и на отдельных направлениях перейти в контрнаступление", – сказано в сводке по состоянию на 6.00 16 марта.
В Генштабе сообщили, что по итогам предыдущих суток противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ уничтожила три вражеских самолета (два из них – Су-34), сбила один вертолет, три беспилотника оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.
"Авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов. Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов. Противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны", – отметили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 15 марта 2022 года враг утратил до 40% подразделений, привлеченных к военным действиям в Украине. По данным Пентагона, Россия завела в Украину все 100% сил, подготовленных для вторжения.
Потери российской армии и Вооруженных сил Украины соотносятся как один к 10, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Оккупантам не удалось захватить ни одного крупного города, кроме Херсона. Продолжаются бои в окрестностях Киева, Харькова, Сум, Чернигова и других областных центров. В окружении врага находится Мариуполь.
РФ пытается восполнить потери личного состава, чтобы возобновить наступление в Украине, отметили в минобороны Великобритании. Руководство страны-агрессора все чаще пытается использовать нерегулярные источники военной силы, такие как частные военные компании, сирийские и другие наемники, а также перебрасывает войска даже из своего Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и из Армении.