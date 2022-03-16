Из-за обстрела оккупантами в Киеве частично обрушился 12-этажный дом – ГСЧС

Информация о происшествии поступила в 6.16.
В ведомстве рассказали, что в 12-этажный дом попали обломки снаряда, в результате чего произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом.
Из-за попадания снаряда на нескольких этажах 12-этажного дома вспыхнул пожар, в 7.45 его удалось потушить.
Спасатели эвакуировали 37 человек.
По предварительной информации, пострадали двое местных жителей.
"Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разбору конструкций здания и поиску пострадавших", – рассказали в ГСЧС.
Судя по сообщениям в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, после полуночи в столице минимум четыре раза объявляли воздушную тревогу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.
15 марта в результате обстрелов оккупантов было повреждено два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших.