Из-за обстрела оккупантами в Киеве частично обрушился 12-этажный дом – ГСЧС

Обломок снаряда попал в жилой дом в Шевченковском районе Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

Информация о происшествии поступила в 6.16.

В ведомстве рассказали, что в 12-этажный дом попали обломки снаряда, в результате чего произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом.

Из-за попадания снаряда на нескольких этажах 12-этажного дома вспыхнул пожар, в 7.45 его удалось потушить.

Спасатели эвакуировали 37 человек.

По предварительной информации, пострадали двое местных жителей.

"Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разбору конструкций здания и поиску пострадавших", – рассказали в ГСЧС.

Судя по сообщениям в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, после полуночи в столице минимум четыре раза объявляли воздушную тревогу.

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