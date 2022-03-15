Последствия ночных обстрелов Киева. В Святошинском районе снаряды попали в два многоэтажных дома, есть погибшие

В результате попадания в девятиэтажный дом произошло незначительное повреждение дома с локальными пожарами, их потушили, о погибших или пострадавших не сообщается.

Еще один снаряд попал в 16-этажный дом. "Произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с первого по 16-й этаж. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 35 граждан спасены", – сообщили в ГСЧС.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, в 16-этажку попал артиллерийский снаряд.

"Обезумевшие от ненависти к украинцам, не в состоянии выполнить задачу по окружению Киева российские фашисты стали обстреливать северные районы Киева", – прокомментировал он.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram написал, что сегодня в результате обстрелов оккупантов в Святошинском районе повреждено два многоэтажных дома, в Подольском – один. Также поврежден частный дом. Кличко отметил, что данные о погибших и пострадавших еще уточняются.

Также ударной волной поврежден фасад станции метро "Лукъяновская" и служебные помещения, сообщила пресс-служба метрополитена столицы. Поезда на этой станции останавливаться не будут.

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