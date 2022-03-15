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Япония заморозила активы 17 граждан РФ. В списке – 11 депутатов Госдумы, родственники банкира Ковальчука и миллиардер Вексельберг

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Япония заморозила активы родственников Ковальчука (на фото), которого называют близким к Путину человеком
Япония заморозила активы родственников Ковальчука (на фото), которого называют близким к Путину человеком
Фото: ЕРА

Япония ввела санкции против 17 граждан России, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны 15 марта.

Ограничения вводятся "учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины". Активы лиц, которые попали в список, будут заморожены в Японии.  

В списке, обнародованном на сайте МИД, 17 человек, среди них 11 депутатов Госдумы – Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Алексей Куренный, Иван Мельников, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев и Геннадий Зюганов. 

Также под санкции попал российский миллиардер Виктор Вексельберг (председатель совета директоров группы компаний "Ренова", №20 в списке богатейших людей РФ по версии Forbes) и пять членов семьи банкира Юрия Ковальчука. Российский журналист и политический обозреватель Михаил Зыгарь писал в колонке для The New York Times 10 марта, что Ковальчук сейчас – единственный, с кем общается президент РФ Владимир Путин. 

Reuters отмечает, что Япония с 18 марта расширит запрет на экспорт в Россию, включив в него 31 товар, такой как полупроводники, коммуникационное оборудование, датчики и радары, а также 26 технологических комплексов. 

Токио вводит санкции против России в соответствии с ограничениями, которые применяют другие страны – члены "Большой семерки", сказал пресс-секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

"Forbes Украина" отмечает, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Япония ввела санкции против 61 гражданина РФ. 

Война России против Украины. Главное

Контекст:

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.

Санкции против России, кроме Японии, ввели США, Канада, Евросоюз, Австралия, Великобритания. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Япония, санкции, депутаты, Госдума, Геннадий Зюганов, Виктор Вексельберг, война России против Украины, Юрий Ковальчук, Алексей Кущ, Леонид Калашников, Юрий Афонин, Казбек Тайсаев, Дмитрий Новиков, Михаил Зыгарь
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