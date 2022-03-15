В Киеве и области комендантский час будет действовать всю среду – с вечера 15 марта до утра 17-го

В Киеве сейчас "сложный и опасный момент", сообщил мэр Фото: depositphotos.com

"Сегодня – сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20.00 – в Киеве вводится комендантский час. Комендантский час будет действовать до 7.00 17 марта", – написал Кличко.

Все это время (около полутора суток) будет запрещен выход на улицы и в общественные места без спецпропусков.

"Просим всех подготовиться к тому, что ближайшие полтора дня вы проведете в собственных домах или в укрытиях", – написал Кулеба.

При этом, по словам Кличко, выйти, чтобы добраться до укрытия, все-таки можно. В сообщении Кулебы такого уточнения нет.

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