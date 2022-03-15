В Киеве и области комендантский час будет действовать всю среду – с вечера 15 марта до утра 17-го

"Сегодня – сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20.00 – в Киеве вводится комендантский час. Комендантский час будет действовать до 7.00 17 марта", – написал Кличко.
Все это время (около полутора суток) будет запрещен выход на улицы и в общественные места без спецпропусков.
"Просим всех подготовиться к тому, что ближайшие полтора дня вы проведете в собственных домах или в укрытиях", – написал Кулеба.
При этом, по словам Кличко, выйти, чтобы добраться до укрытия, все-таки можно. В сообщении Кулебы такого уточнения нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала масштабного вторжения в Украину российские оккупанты пытаются захватить такие крупные города, как Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Мариуполь, Николаев.
Ночью 15 марта в Киеве прогремело несколько взрывов, спасателей вызывали в три района столицы. Повреждены несколько жилых домов, фасад станции метро "Лукьяновская" и служебные помещения.
Киев 14 марта тоже подвергался обстрелам, в результате атак погибло два жителя столицы, сообщал Кличко.