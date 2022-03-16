Российская армия потеряла 40% подразделений, которые вторглись в Украину – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что противник не выполнил стоящие перед ним задачи Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В целом по состоянию на 15 марта 2022 года врагом утрачено (уничтожено полностью или потеряна боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к так называемой операции на территории Украины. [...] Враг обессилен и деморализован", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник не выполнил стоящие перед ним задачи, в том числе "по разгрому группировок Вооруженных сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей".

"По имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории Российской Федерации с дальнейшим привлечением их к боевым действиям против Украины", – рассказали в ВСУ.

По его данным, захватчики на разных участках фронта несут потери в живой силе и технике. В частности, "в результате эффективной работы подразделений сил обороны Украины в районе Чернобаевки [Херсонской области] враг потерял семь боевых вертолетов".

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