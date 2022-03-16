Российская армия потеряла 40% подразделений, которые вторглись в Украину – Генштаб ВСУ

"В целом по состоянию на 15 марта 2022 года врагом утрачено (уничтожено полностью или потеряна боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к так называемой операции на территории Украины. [...] Враг обессилен и деморализован", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что противник не выполнил стоящие перед ним задачи, в том числе "по разгрому группировок Вооруженных сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей".
"По имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории Российской Федерации с дальнейшим привлечением их к боевым действиям против Украины", – рассказали в ВСУ.
По его данным, захватчики на разных участках фронта несут потери в живой силе и технике. В частности, "в результате эффективной работы подразделений сил обороны Украины в районе Чернобаевки [Херсонской области] враг потерял семь боевых вертолетов".
Война России против Украины. Главное
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Оккупантам не удалось захватить ни одного крупного города, кроме Херсона. Продолжаются бои в окрестностях Киева, Харькова, Сум, Чернигова и других областных центров. В окружении врага находится Мариуполь.
Потери оккупантов, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 15 марта, превысили 13,5 тыс. человек. Также российская армия потеряла в Украине сотни танков и другой бронетехники, десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, систем ПВО, автомобильной и другой техники, а также плавсредства включительно с кораблем.
По данным Пентагона, Россия завела в Украину все 100% сил, подготовленных для вторжения.