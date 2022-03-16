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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская армия потеряла 40% подразделений, которые вторглись в Украину – Генштаб ВСУ

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В Генштабе отметили, что противник не выполнил стоящие перед ним задачи
В Генштабе отметили, что противник не выполнил стоящие перед ним задачи
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Почти половина задействованных для вторжения в Украину подразделений российских войск потеряла свою боеспособность. Об этом в сводке по состоянию на 00.00 среды, 16 марта, проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В целом по состоянию на 15 марта 2022 года врагом утрачено (уничтожено полностью или потеряна боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к так называемой операции на территории Украины. [...] Враг обессилен и деморализован", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник не выполнил стоящие перед ним задачи, в том числе "по разгрому группировок Вооруженных сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей".

"По имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории Российской Федерации с дальнейшим привлечением их к боевым действиям против Украины", – рассказали в ВСУ.

По его данным, захватчики на разных участках фронта несут потери в живой силе и технике. В частности, "в результате эффективной работы подразделений сил обороны Украины в районе Чернобаевки [Херсонской области] враг потерял семь боевых вертолетов".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273253274987758

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Оккупантам не удалось захватить ни одного крупного города, кроме Херсона. Продолжаются бои в окрестностях Киева, Харькова, Сум, Чернигова и других областных центров. В окружении врага находится Мариуполь.

Потери оккупантов, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 15 марта, превысили 13,5 тыс. человек. Также российская армия потеряла в Украине сотни танков и другой бронетехники, десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, систем ПВО, автомобильной и другой техники, а также плавсредства включительно с кораблем.

По данным Пентагона, Россия завела в Украину все 100% сил, подготовленных для вторжения.

Теги: Россия, армия, война, Генштаб ВСУ, вертолет, вторжение, ВСУ, война России против Украины, войска
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