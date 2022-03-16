Арестович: Наступление на Киев – чистой воды самоубийство, Россия на это не пойдет

Журналист спросил у советника главы ОП, сдадут ли Вооруженные силы Украины Киев.
"Сейчас оперативная обстановка на фронте такая. Российские командиры сообразили, что наступать одновременно в пяти местах – это очень трудно. Они определились с оперативным направлением и кинули основные силы на Мариуполь и зону ООС, они там пытаются оперативное окружение создать, и на Николаев", – ответил Арестович.
Он подчеркнул, что именно на юге и в зоне операции Объединенных сил находятся основные силы захватчиков.
"Киев – практически никого [из оккупантов] не осталось. То, что они пытаются здесь изображать, постреливать и так далее, – это чтобы у нас была иллюзия, что российские боевые войска здесь, что они на нас давят, что нам некуда деваться, [глава Чечни Рамзан] Кадыров записал страшное видео и так далее. Могу как военный человек сказать, что им нечем наступать на Киев. И сколько бы они резервов ни нашкрябали, наступление на Киев – это чистой воды самоубийство. Они на это не пойдут", – объяснил Арестович.
Война России против Украины. Главное
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Оккупантам не удалось захватить ни одного крупного города, кроме Херсона. Продолжаются бои в окрестностях Киева, Харькова, Сум, Чернигова и других областных центров. В окружении врага находится Мариуполь.
Потери оккупантов, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 15 марта, превысили 13,5 тыс. человек. Также российская армия потеряла в Украине сотни танков и другой бронетехники, десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, систем ПВО, автомобильной и другой техники, а также плавсредства включительно с кораблем.