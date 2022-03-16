Арестович: Наступление на Киев – чистой воды самоубийство, Россия на это не пойдет

Журналист спросил у советника главы ОП, сдадут ли Вооруженные силы Украины Киев.

"Сейчас оперативная обстановка на фронте такая. Российские командиры сообразили, что наступать одновременно в пяти местах – это очень трудно. Они определились с оперативным направлением и кинули основные силы на Мариуполь и зону ООС, они там пытаются оперативное окружение создать, и на Николаев", – ответил Арестович.

Он подчеркнул, что именно на юге и в зоне операции Объединенных сил находятся основные силы захватчиков.

"Киев – практически никого [из оккупантов] не осталось. То, что они пытаются здесь изображать, постреливать и так далее, – это чтобы у нас была иллюзия, что российские боевые войска здесь, что они на нас давят, что нам некуда деваться, [глава Чечни Рамзан] Кадыров записал страшное видео и так далее. Могу как военный человек сказать, что им нечем наступать на Киев. И сколько бы они резервов ни нашкрябали, наступление на Киев – это чистой воды самоубийство. Они на это не пойдут", – объяснил Арестович.

Война России против Украины. Главное

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