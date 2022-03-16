Военные РФ с начала вторжения уничтожили в Украине 3,5 тыс. объектов инфраструктуры – МВД

Зеленский заявил 3 марта, что Россия должна будет возместить Украине все причиненные в результате войны убытки Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом 15 марта в эфире национального телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Его видеокомментарий опубликован в Facebook МВД Украины.

Отмечается, что среди объектов инфраструктуры, уничтоженных оккупантом, 230 – транспортной инфраструктуры, 165 – жизнеобеспечения населения (полностью или частично разрушенные электроподстанции и газопроводы).

"Разрушенные учебные заведения – полностью или частично – 72 объекта. Учреждения здравоохранения – 21 объект на территории Украины. Жилые дома – количество меняется каждый день. Сейчас это более 2700 разрушенных домов. Заведения социальной сферы – 10. Другие объекты, среди которых есть здания Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и т.п., – более 400", – рассказал Монастырский.

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