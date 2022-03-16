Военные РФ с начала вторжения уничтожили в Украине 3,5 тыс. объектов инфраструктуры – МВД

Об этом 15 марта в эфире национального телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Его видеокомментарий опубликован в Facebook МВД Украины.
Отмечается, что среди объектов инфраструктуры, уничтоженных оккупантом, 230 – транспортной инфраструктуры, 165 – жизнеобеспечения населения (полностью или частично разрушенные электроподстанции и газопроводы).
"Разрушенные учебные заведения – полностью или частично – 72 объекта. Учреждения здравоохранения – 21 объект на территории Украины. Жилые дома – количество меняется каждый день. Сейчас это более 2700 разрушенных домов. Заведения социальной сферы – 10. Другие объекты, среди которых есть здания Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и т.п., – более 400", – рассказал Монастырский.
Война России против Украины. Главное
Президент Владимир Зеленский заявил 3 марта, что Россия должна будет возместить Украине все причиненные в результате войны убытки. "Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме", – отметил глава государства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, что государство возместит убытки.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 8 марта призвал лидеров стран "Вышеградской четверки" – Чехии, Польши, Словакии и Венгрии – разработать для Украины "план Маршалла", чтобы помочь восстановить страну после вторжения России.