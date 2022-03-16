Россия целенаправленно уничтожает сельхозтехнику в Украине, подрывая продовольственную безопасность в мире – ГУР Минобороны

Действия российских оккупантов могут привести к гуманитарному кризису в отдельных регионах Украины, заявили в ГУР Минобороны Фото: depositphotos.com

"Оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику в Украине. Систематические случаи таких действий зафиксированы в Броварском районе (Киевская область), Мелитопольском районе (Запорожская область), Прилуцком, Нежинском, Новгород-Северском районах (Черниговская область), в ряде районов Херсонской и Харьковской областей", – сказано в сообщении.

По мнению ГУР, действия оккупационных войск РФ "ставят под угрозу проведение посевной кампании в весенний период, что может привести к гуманитарному кризису в отдельных регионах Украины".

"Ставится под угрозу продовольственная безопасность не только Украины. Наше государство является одним из основных поставщиков многих видов сельскохозяйственных культур на рынки Европы и Китая. Также оккупанты продолжают практику нанесения ударов по гражданским объектам. Этим грубо нарушают фундаментальные принципы международного гуманитарного права", – добавили в управлении.