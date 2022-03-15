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Верховная Рада приняла за день 21 законопроект, связанный с войной против России

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В Раде присутствовали 345 народных депутатов
В Раде присутствовали 345 народных депутатов
Фото: Верховна Рада України / Facebook

15 марта Верховная Рада поддержала 21 законопроект, который "регулирует отношения" в период военного положения, введенного в связи с масштабным вторжением России. Об этом на брифинге сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует сайт Рады.

Помимо продления режима военного положения, "внесены изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения нефтепродуктов, топливно-моторных масел для того, чтобы снизить акцизы и налоги на этот объект налогообложения и, соответственно, снизить цену в период военного положения".

Также поддержаны законопроекты, которые касаются социальной помощи, бюджетной деятельности, работы силовиков и судебных органов, защиты окружающей среды. В частности, увеличено число военнослужащих Государственной пограничной службы.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин перечислил в Facebook все нововведения, принятые Радой 15 марта:

  • продлили военное положение еще на 30 дней;
  • снизили НДС и акциз на горючее;
  • добавили в список ветеранов войны членов семей погибших и тех, кто воевал в 2014 году и воюет в 2022-м;
  • освободили от мобилизации ухаживающих за людьми с инвалидностью;
  • оптимизировали работу Нацполиции во время военного положения;
  • определили, что такое боевой иммунитет и кого он защищает;
  • дали возможность отменить суду меру пресечения тем, кто готов воевать (только по нетяжелым статьям);
  • увеличили госгарантии для сферы образования, зарплаты учителям будут выплачиваться вовремя;
  • предусмотрели в госбюджете дополнительные 67 млрд грн на нужды армии;
  • передали полномочия Высшего совета правосудия во время военного и чрезвычайного положения председателю Верховного Суда;
  • остановили исполнительные производства по искам россиян;
  • предусмотрели возможность временно переносить госреестры за границу на период военного положения с целью их сохранения;
  • перенесли сроки вступления в силу закона о капелланах – вступит в силу после подписания, а не в июле;
  • увеличили количество пограничников на 7 тыс.;
  • изменили трудовые отношения на время военного положения, фактический переход на индивидуальные договоры;
  • дали возможности получения цифровой информации (например, с телефонов и камер) с разрешения владельца без решения суда для частных случаев;
  • урегулировали вопросы определения статуса оккупированных территорий Украины и особенностей деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в условиях этого режима;
  • увеличили ренту на газ и, соответственно, доходы в бюджет на время военного положения.
https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/5253389181378228

На пленарном заседании 15 марта в Раде присутствовали 345 народных депутатов.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Теги: Верховная Рада, Россия, госбюджет, зарплата, война, бюджет, доходы, мобилизация, ветераны, военное положение, вторжение, инвалидность, капелланы, законопроект, война России против Украины, военнослужащий, Ярослав Юрчишин, Руслан Стефанчук, спикер, заседание, ветеран
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