Верховная Рада приняла за день 21 законопроект, связанный с войной против России

Помимо продления режима военного положения, "внесены изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения нефтепродуктов, топливно-моторных масел для того, чтобы снизить акцизы и налоги на этот объект налогообложения и, соответственно, снизить цену в период военного положения".
Также поддержаны законопроекты, которые касаются социальной помощи, бюджетной деятельности, работы силовиков и судебных органов, защиты окружающей среды. В частности, увеличено число военнослужащих Государственной пограничной службы.
Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин перечислил в Facebook все нововведения, принятые Радой 15 марта:
- продлили военное положение еще на 30 дней;
- снизили НДС и акциз на горючее;
- добавили в список ветеранов войны членов семей погибших и тех, кто воевал в 2014 году и воюет в 2022-м;
- освободили от мобилизации ухаживающих за людьми с инвалидностью;
- оптимизировали работу Нацполиции во время военного положения;
- определили, что такое боевой иммунитет и кого он защищает;
- дали возможность отменить суду меру пресечения тем, кто готов воевать (только по нетяжелым статьям);
- увеличили госгарантии для сферы образования, зарплаты учителям будут выплачиваться вовремя;
- предусмотрели в госбюджете дополнительные 67 млрд грн на нужды армии;
- передали полномочия Высшего совета правосудия во время военного и чрезвычайного положения председателю Верховного Суда;
- остановили исполнительные производства по искам россиян;
- предусмотрели возможность временно переносить госреестры за границу на период военного положения с целью их сохранения;
- перенесли сроки вступления в силу закона о капелланах – вступит в силу после подписания, а не в июле;
- увеличили количество пограничников на 7 тыс.;
- изменили трудовые отношения на время военного положения, фактический переход на индивидуальные договоры;
- дали возможности получения цифровой информации (например, с телефонов и камер) с разрешения владельца без решения суда для частных случаев;
- урегулировали вопросы определения статуса оккупированных территорий Украины и особенностей деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в условиях этого режима;
- увеличили ренту на газ и, соответственно, доходы в бюджет на время военного положения.
На пленарном заседании 15 марта в Раде присутствовали 345 народных депутатов.
Война России против Украины. Главное
Контекст:
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.