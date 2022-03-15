Рада утвердила продление в Украине режима военного положения еще на месяц

Об этом нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

Он написал, что за принятие закона проголосовали 343 из 345 присутствовавших в зале нардепов.

Также Рада приняла ряд решений, важных победы над врагом, написал Железняк. Среди них – признание добровольцев Территориальной обороны ветеранами войны.

Срок действия военного положения истекал 26 марта. Согласно указу Зеленского, он будет продлен еще на 30 дней – до 25 апреля.

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