Гордон: Путин – это Гитлер современности и лидер фашистского государства

"Как так быстро удалось зомбировать население России? Я когда-то долго не мог понять, как в конце 1930-х удалось зомбировать великую немецкую нацию – нацию Гете, Шиллера, Бетховена. Нацию великой немецкой культуры. Как можно было зомбировать миллионы немецких людей? Но мастерство Геббельса и Гитлера – и в результате немцы были зомбированы. Сегодня десятки миллионов россиян зомбированы точно так же. Путин – это Гитлер современности, это лидер фашистского государства. Россия сегодня – это абсолютно нацистское, фашистское государство. И велика роль в этом российской пропаганды", – заявил Гордон.

По его словам, российские пропагандисты несколько лет распространяли дезинформацию об Украине.

"Соловьев, Скабеева, Попов, Дмитрий Киселев, Симоньян, Кеосаян – это современные геббельсы. Это подонки. Это информационный спецназ, который в течение 8 лет каждый день в прайм-тайм на всех федеральных каналах зомбировал неокрепшие умы простых россиян. И миллионы россиян искренне считают, что в Украине создано "фашистское государство", что у нас правят "фашисты, бандеровцы, хунта", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что имидж "фашистского государства" в Украине российская пропаганда создавала вопреки здравому смыслу.

"После победы в 2019 году Владимира Зеленского я сказал одному российскому телеканалу, что сегодня произошел крах всей российской пропаганды. Потому что в "фашистской стране", где правят "хунта, бандеровцы и националисты", 73% граждан проголосовали за еврея Зеленского. Но это полбеды, потому что действующим премьер-министром тогда был еврей Гройсман, а лидером оппозиции – еврей Рабинович. Это же какая "фашистская бандеровская страна", где правит "хунта", в которой евреи занимают такое положение?!" – подчеркнул Гордон.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Война России против Украины. Главное