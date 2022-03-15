Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии село под Киевом, где расположено "Межигорье"

"Сегодня около 14.00 из тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли жилые дома села Новые Петровцы Вышгородского района. Несколько снарядов попали на территорию больницы, здание повреждений не получило. Повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрелов загорелось поле, пожарные потушили огонь.

Информация о пострадавших уточняется, сообщили в полиции.

В Новых Петровцах находится парк "Межигорье", где расположена резиденция беглого президента Виктора Януковича, отмечает "Украинская правда".

В первые дни войны на территорию "Межигорья" попали две бомбы и снаряды.

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